Thomas Carmoy est passé par toutes les émotions aux Mondiaux de Budapest : “Après ce qui s’est passé, j’ai bien presté mais je suis quand même déçu”

”Je voulais faire mieux qu’en 2022, donc l’objectif est atteint mais, en même temps, je suis un peu déçu de rater les 2,28m”, avoue Thomas, les yeux encore rougis. Malgré tout, j’ai plutôt bien presté. En passant 2,25m d’emblée, je pouvais toucher la finale du bout des doigts mais d’autres ont mieux presté que moi ensuite, c’est mon seul regret. Je suis déçu et heureux en même temps d’avoir presté après ce qui s’est passé.”

Lâché par son entraîneur à quelques jours du départ et conseillé ce dimanche par Roger Lespagnard, le Carolo, qui s’est aligné alors qu’il souffre d’un épanchement au niveau de la gaine du tendon d’Achille, a eu des difficultés à contenir ses émotions.

”Je fais le dur comme ça, derrière mon armure, mais bien sûr j’ai été touché par ce qui s’est dit sur moi récemment”, avoue-t-il. “Puis déjà en entrant au stade ce dimanche matin, j’étais un peu déstabilisé, il y avait beaucoup d’émotions. Ensuite, je me fais mal à l’ischio à l’échauffement, et dans ces cas-là on commence à douter. Il y a deux jours, je me suis fait une cloche avec de nouveaux spikes. Il y a tout ça qui joue. Bref, mon début de concours n’était pas top. Mais Roger (Lespagnard) a su me diriger quand j’en avais besoin, il était là pour le mental aussi. C’était une bonne collaboration. Pour moi, c’est le début d’une belle aventure, je n’ai que 23 ans. Mon but reste les Jeux olympiques de Paris.”

Envisageant de faire l’impasse sur le meeting de Zurich quitte à perdre sa place en finale de la Diamond League, Thomas Carmoy doit rapidement définir un nouveau cadre de travail. “Il faut bien réfléchir au futur. À court terme, Yaroslava Mahuchikh s’entraîne à Heusden, pourquoi ne pas aller chez eux ? Ou alors les coaches des sauteurs ukrainiens passent beaucoup de temps à Belek, c’est envisageable aussi…”