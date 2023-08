Passé à l’école Duplantis, Ben Broeders veut réussir son entrée en lice aux Mondiaux de Budapest : “J’ai le sentiment que tout se met en place”

Pour cette première saison sous les ordres de Greg et Helena Duplantis, notre compatriote, qui vient de passer dix jours à Stockholm dans la dernière ligne droite de sa préparation, doit, dit-il, se montrer patient.

”Je ne considère pas du tout cette année comme une saison de transition mais tout changement demande du temps et il faut que différents aspects se mettent en place”, explique l’athlète, qui dispute ses troisièmes Mondiaux consécutifs (12e en 2019, 11e en 2022). “C’est un processus de longue durée. Et puis, je suis humain ! Tout ne se réussit pas sur un claquement de doigts. Maintenant, la saison n’a pas été catastrophique non plus.”

Ben Broeders et Helena Duplantis lors des championnats de Belgique.

Sa chance, estime-t-il, réside peut-être dans le fait que les Mondiaux se déroulent assez tard cet été et que son pic de forme est prévu maintenant.

”Ces derniers jours, on a effectué quelques réglages en Suède pour bien caler mes sauts et j’arrive ici avec un bon sentiment et de l’envie. J’ai l’impression que les choses vont dans la bonne direction. Mais comme toujours, il faudra déjà veiller à franchir le cap des qualifications avant de penser à un résultat en finale. Mon ambition ? Elle est certainement de passer et de me battre ensuite avec les meilleurs. Je vais faire de mon mieux !”

Deux blocs en Louisiane

Depuis qu’il a quitté Steven Taeleman, un choix qu’il ne regrette absolument pas (”c’est un top coach, le meilleur que nous ayons en Belgique mais j’avais besoin de nouveauté, d’un challenge”), Ben Broeders a passé deux longues périodes – en novembre dernier puis après l’Euro en salle jusqu’en mai – en Louisiane, aux États-Unis, où il habite et s’entraîne avec Armand Duplantis.

guillement Je comprends mieux aujourd’hui d’où Mondo (Duplantis) tient sa mentalité.

Le détenteur du record de Belgique (5,85m), qui doit devenir plus fort physiquement et techniquement, a pu y observer une différence de culture et une vision autre de la discipline.

Notre compatriote a signé un saut à 5,76m comme meilleure performance cet été.

”L’approche n’est pas du tout la même. Je comprends mieux aujourd’hui d’où Mondo (Duplantis) tient sa mentalité, sourit Ben. Avant, chez nous, je m’entraînais beaucoup mais pas toujours avec l’intensité maximale. Maintenant, je m’entraîne moins mais c’est toujours avec une grande intensité. Quand on me demande quelque chose, je dois toujours y aller à fond. Leur mentalité, c’est : fais-le à fond ou ne le fais pas. Et puis, Greg et Helena sont très forts au niveau de la planification. C’est pour cela aussi que j’espère que toutes les pièces du puzzle s’imbriqueront, ici, à Budapest.”

Le courant passe parfaitement entre le Belge et le recordman du monde suédois. ©PCR

Enfin, Ben Broeders a glissé un mot sur sa compagne, la star néerlandaise Femke Bol, tombée dans les derniers mètres de course en finale du relais 4x400m mixte. Sans trop de gravité, assure-t-il.

”Elle va bien, tout est en ordre physiquement. C’était une grosse déception évidemment, ce n’était pas un chouette moment pour elle. Mais elle va se reprendre, j’en suis convaincu ! Soyons honnêtes : le mixte, c’était pour le plaisir. Les séries du 400m haies (Ndlr : ce lundi soir) vont maintenant lui offrir la possibilité de reprendre confiance.”