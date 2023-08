Troisième de la première demi-finale derrière la Dominicaine Marileidy Paulino (49.54) et l’Irlandaise Rhasidat Adeleke (49.87), notre compatriote s’est qualifiée avec le meilleur temps des non-qualifiées directes, avec le sixième chrono d’ensemble.

Cynthia, quelle était la stratégie ?

”Partir vite et puis essayer de tenir. Et ça a tenu ! Je savais qu’il fallait que je parte vite vu les séries. Ma demi-finale était en quelque sorte ma finale. Je suis contente d’avoir tenu 398 mètres (sourire). Mais le niveau est vraiment dingue : me retrouver sur les hot seats avec un tel chrono, ça fait un peu mal. J’ai vraiment cru que j’allais faire une crise cardiaque ! Mais c’est passé.”

Qu’avez-vous pensé au moment où le chrono s’est affiché ?

”J’étais vraiment super contente ! Et puis je me suis dit : punaise, je vais devoir aller m’asseoir là-bas. Mais le premier sentiment, c’est la satisfaction. Sous les 50 secondes, c’est vraiment trop bien. Quand j’ai vu le chrono de Paulino et le fait que je n’étais pas trop loin, j’ai compris.”

Et vous saviez que ce serait nécessaire pour passer en finale ?

”Oui, je l’avais dit hier. En tout cas, vu que trois autres filles avaient déjà des références en 49 secondes, j’étais obligée de partir vite et de voir ce que cela allait donner.”

C’est une belle progression sur votre ancien record de Belgique !

”Oui, en effet, 23 centièmes c’est une belle progression. En championnats, c’est ça le but, se surpasser. La piste est rapide, les conditions sont parfaites. J’avais dit à Liège que je voulais faire sous les 50 secondes en championnats, donc c’est cool !”

Quand vous pensez à vos galères passées, c’est une joie encore plus grande ?

”Oui, franchement. En fait, il ne faut pas lâcher ! Après c’est facile à dire. Moi, ce qui m’aide vraiment dans ma carrière, c’est plus le mental que le talent – je ne me considère pas comme étant forcément très talentueuse – et le travail. Et aussi le fait d’être bien entourée, par ma coach Carole (Bam) notamment, qui me permet de faire ce que je fais. Je suis contente, d’année en année, de pouvoir acquérir enfin de l’expérience dans les grands championnats. Pendant plusieurs saisons, je n’ai pas pu participer aux grands événements et donc j’avais un peu cette peur d’arriver en demi-finales et de paniquer, ayant moins d’expérience que mes adversaires.”

Y a-t-il eu des moments dans votre carrière où vous avez failli abandonner ?

”Oui, parfois, mais bizarrement je considère comme des bénédictions les deux événements les plus importants que j’ai vécus (ma blessure avant que les Jeux ne commencent et mon opération de l’année passée).”

Pour quelle raison ?

”Parce qu’ils m’ont forgée plus qu’autre chose ! C’est comme si à travers ces obstacles je savais vraiment pourquoi je fais ce sport et donc j’avais davantage de motivation, je savais pourquoi je m’entraînais. Depuis ces événements, j’ai l’impression d’avoir gagné en maturité et aussi en force mentale. J’ai quand même fait une finale européenne l’an dernier, et je vais courir une finale mondiale maintenant. Le fait d’avoir un objectif précis et de s’y tenir, ça aide !”

Et maintenant, qu’est-il possible de réaliser en finale ?

”La phrase bateau, c’est tout est possible. Mais avant, il faut que je me repose et que je dorme parce que je suis épuisée (sourire). Le couloir ? Je ferai avec ce qu’on me donne ! Maintenant, je m’adapte à tout. Bien sûr, j’aurai l’envie de bien faire mais, même si les compteurs seront remis à zéro, la réalité c’est que des filles ont des références bien meilleures que moi. J’ai quand même envie de profiter de cette performance parce que c’est une belle petite victoire pour moi.”