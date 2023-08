”Je vais disputer ma dernière saison l’an prochain” : Hanne Claes, éliminée en demi-finales du 400m haies aux Mondiaux de Budapest, a pris sa décision

”Je veux encore tirer le maximum de mon potentiel mais ce ne sera plus aux championnats du monde, a-t-elle indiqué. Je vais en effet disputer ma dernière saison l’année prochaine. J’ai envie de commencer à ma deuxième carrière, si je puis dire ! L’athlétisme me demande énormément, physiquement et mentalement, et j’ai envie de me poser, de profiter de mes amis et de ma famille qui passent au second plan pour l’instant. J’aimerais que cela change.”

La Louvaniste en action lors de sa demi-finale mondiale. ©PDV

Hanne Claes avait porté le record de Belgique du 400m haies à 54.33 le 2 juillet dernier. “Cette saison n’a pas été mauvaise, je ne peux pas me plaindre ! Mais j’étais venue ici à Budapest pour un meilleur résultat. Ces derniers jours, j’ai ressenti pas mal de pression, d’attentes, et cela me demande beaucoup d’énergie mentalement. J’ai perdu un peu le plaisir.”

La sprinteuse est encore susceptible de courir dès samedi avec les Belgian Cheetahs, le relais 4x400m féminin coaché par Carole Bam, qui est également sa coach. “Il y a encore quelques jours pour retrouver des sensations.”