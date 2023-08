Mondiaux d'athlétisme : Dylan Borlée et Alexander Doom éliminés "sans véritable regrets"

"Je me sentais beaucoup moins bien qu'il y a deux jours et cela a rendu la course beaucoup moins agréable au niveau des sensations", explique Dylan Borlée, pas favorisé par le couloir n°3. "L'air est très lourd en plus, il fait irrespirable ! J'aurais voulu aller plus vite mais j'ai tout donné. Je ne peux pas nourrir de véritables regrets. J'ai essayé de rester appliqué mais quand on se sent moins bien dès le virage, et qu'en plus l'ischio tire un peu et m'oblige à couper un tout petit peu mon effort par protection, c'est compliqué. Je pense que j'ai bien fait. Pas de regret, donc, mais je suis bien sûr frustré."

À lire aussi

Dans cette deuxième série, le Britannique Matthew Hudson-Smith a battu le record d'Europe, vieux de 26 ans (44.33), avec un chrono de 44.26. "Bravo à lui, reprend Dylan Borlée, mais je trouve dommage son absence de réaction pour moi qui suis un avocat des émotions dans le sport."

Alexandre Doom, auteur d’un remarquable chrono de 44.92 en séries, a également souffert des conditions dans une course où deux athlètes - dont le champion olympique Steven Gardiner - ont abandonné sur blessure. Notre compatriote a pris la 5e place en 45.57.

"Malgré la chaleur accablante, j'avais espéré mieux aussi, explique le Flandrien. Avec l'abandon du Botswanais, j'ai un peu perdu ma concentration après 200m. Je sens aussi qu'il m'a manqué un peu de hargne par rapport aux séries où je voulais absolument passer ce premier tour. Ici je n'avais rien à perdre, je n'avais de pas de pression, et mentalement cela change quand même beaucoup de choses."

On devrait retrouver les deux hommes ce week-end avec les Belgian Tornados.