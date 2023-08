Mondiaux d'athlétisme à Budapest: Lyles et Richardson en quête d’un possible doublé

Côté masculin, Noah Lyles aura connu sa plus grosse frayeur de la journée… avant la course, la voiturette de golf le conduisant du stade d’échauffement au stade de compétition étant entrée en collision avec un autre véhicule ! Sans trop de mal pour les personnes impliquées, à l’exception du malheureux Jamaïcain Andrew Hudson, qui a reçu du verre dans l’oeil (après se l’être fait retirer, il s’est classé 5e de la course et a finalement été repêché après réclamation).

Le retard pris par cette série, décalée après les autres, n’a pas perturbé Lyles, qui va devoir à présent se méfier en finale de deux énormes jeunes talents : son compatriote Erriyon Knighton (19.98) et du Botswanais Letsile Tebogo (19.97). Mais c’est peut-être la concurrence (à laquelle il faut encore ajouter un autre Américain, Kenny Bednarek, 19.96) dont Lyles a besoin s’il veut aller chercher le record du monde d’Usain Bolt (19.19) comme il l’a affirmé à l’aube de ces Mondiaux.

Parmi les finales disputées en soirée, on retiendra les victoires surprises des Jamaïcains Antonio Watson (400m, 44.22) - devant Matthew Hudson-Smith (44.31) et Quincy Hall (44.37) - et Danielle Williams (100m haies, 12.43), plus rapide que Jasmine Camacho-Quinn (12.44) et Kendra Harrison (12.46).

Femke Bol titrée

Mais c’est surtout le 400m haies féminin qui retenait l’attention. Et la Néerlandaise Femke Bol, médaillée d’argent l’an dernier, y a fait honneur à son statut de grande favorite en s’imposant en 51.70, le deuxième chrono de sa carrière, à 25 centièmes de son récent record d’Europe, devant l’Américaine Shamier Little (52.80) et la Jamaïcaine Rushell Clayton (52.81). Une victoire qui a au moins rendu un Belge heureux : Ben Broeders, son compagnon !