Mondiaux d'athlétisme : la Jamaïcaine Danielle Williams sacrée sur 100 m haies, Femke Bol victorieuse sur 400 m haies

Amusan, seulement 6e en 12 sec 62, a connu un été mouvementé. Suspendue provisoirement en juillet pour trois manquements à ses obligations de localisation antidopage en moins d'un an, la hurdleuse nigériane avait finalement vu sa sanction levée par le tribunal disciplinaire indépendant deux jours avant l'ouverture des Mondiaux-2023.

L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), qui a instruit l'enquête, s'était dite "déçue de la décision" par la voix de son directeur Brett Clothier, et se réserve le droit de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

La Néerlandaise Femke Bol sacrée sur 400 m haies

La Néerlandaise Femke Bol a assumé son statut de favorite pour devenir championne du monde du 400 m haies, jeudi à Budapest, cinq jours après sa lourde chute dans les ultimes mètres du relais 4x400 m mixte.

A 23 ans, Bol, vice-championne du monde 2022 et médaillée de bronze olympique 2021, s'offre son premier titre mondial, en l'absence de la reine du 400 m haies, l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, qui a déserté l'épreuve au profit du 400 m en 2023. La Néerlandaise s'est imposée en 51 sec 70 devant l'Américaine Shamier Little (52.80) et la Jamaïcaine Rushell Clayton (52.81).

La Canadienne Rogers sacrée au lancer du marteau

La Canadienne Camryn Rogers a remporté l'or au lancer du marteau, jeudi aux Championnats du monde d'athlétisme de Budapest.

Rogers, qui avait décroché l'argent aux Mondiaux de Eugene l'an dernier, l'a emporté avec un lancer à 77,22 m dès sa première tentative. Elle devance les Américaines Janee' Kassanavoid, deuxième avec un lancer à 76,36 m, et DeAnna Price, troisième avec un lancer à 75,41 m. L'Américaine Brooke Andersen, tenante du titre, et la triple championne olympique polonaise Anita Wlodarczyk ne s'étaient pas qualifiées pour la finale.

Le Jamaïcain Watson champion surprise du 400 m

Le jeune Jamaïcain Antonio Watson, 21 ans, a créé la surprise en s'imposant sur 400 m aux Championnats du monde d'athlétisme de Budapest jeudi, le Sud-Africain Wayde Van Niekerk ne prenant que la 7e place.

En l'absence du champion olympique Steven Gardiner et du champion en titre Michael Norman, Watson a couru en 44 sec 22 pour devancer le Britannique Matthew Hudson-Smith (44.31), qui s'était emparé du record d'Europe en demi-finales, et l'Américain Quincy Hall (44.37).

Seulement 29e au classement mondial de la discipline, Watson avait été champion du monde cadet (moins de 18 ans) de la discipline en 2017, à seulement 15 ans. Son record, 44 sec 13, a été établi en demi-finale mardi.

Le recordman du monde Wayde Van Niekerk, de retour au premier plan après des années de galère liées à des blessures, n'a pas tenu dans la dernière ligne droite pour couper la ligne en 45 sec 11.

Champion du monde en 2011 et vice-champion du monde en titre, le Grenadien Kirani James a été disqualifié après avoir coupé la ligne en 5e position.

Le Grec Tentoglou champion du monde du saut en longueur

Le Grec Miltiadis Tentoglou a décroché l'or au saut en longueur grâce à un bond à 8,52 m au sixième saut à l'issue d'une finale renversante, jeudi aux Championnats du monde d'athlétisme de Budapest.

Tentoglou (25 ans) a remporté son premier titre mondial lors de sa dernière tentative après avoir été égalé à 8,50 m, puis dépassé par le Jamaïcain Wayne Pinnock (22 ans), dont le deuxième meilleur essai était de 8,40 m contre 8,39 m pour le Grec.

Le champion olympique grec succède au Chinois Jianan Wang, qui a lui fini cinquième avec un saut à 8,05 m.

Un autre Jamaïcain, Tajay Gayle, complète le podium avec un bond à 8,27 m.