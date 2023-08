Mondiaux de Budapest : Cynthia Bolingo souffre d’une contracture au mollet et est incertaine pour les séries du relais 4x400m

”J’ai encore quelques petits points d’interrogation et quand ce sera clair, je mettrai la bonne option, ajoute Carole Bam. Cela dépendra de la composition des séries, bien entendu, mais aussi un peu de Cynthia.”

Et de révéler : “On a un peu bricolé avec un mollet droit fragile depuis les demi-finales du 400m. C’est un problème qu’elle a traîné un peu toute l’année. Après la série, elle a fait son petit déboulé et puis ça a crampé très fort, c’est parti en contracture. On a fait le nécessaire, il a fallu recourir au dry needling (Ndlr: une technique de traitement par aiguilles) pour soulager le mollet. Quand elle se met dans son échauffement, elle oublie un peu tout ça et elle a pu courir la finale mercredi. Mais là c’est à nouveau tendu.”

À lire aussi

La participation de Cynthia Bolingo est donc toujours incertaine. “Si nécessaire, elle fera la série avec l’équipe. Mais si le mollet est trop tendu, elle ne courra pas. À ce niveau-là, c’est l’équipe médicale qui va décider”, reprend la coach des Belgian Cheetahs.

Qui précise enfin que “l’objectif premier sera d’atteindre la finale. Et pour cela, on doit s’élancer avec notre meilleure équipe possible. Un top 8 nous qualifierait par la même occasion pour les Relais Mondiaux qui auront lieu l’an prochain aux Bahamas et peuvent se révéler décisifs pour la qualification olympique.”