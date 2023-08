Les performances de Bolingo donnent un boost aux Belgian Cheetahs: "Ce que Cynthia nous montre est inspirant"

"Cynthia m'inspire tous les jours à l'entraînement, indique Hanne Claes. Elle est passée par beaucoup de blessures, rendant ce qu'elle montre ici encore plus beau ! J'étais émue en la voyant et je le suis encore en parlant d'elle."

"Ça motive, Cynthia nous montre que c'est possible, ajoute Camille Laus. A-t-on plus de chances aujourd'hui ? Il n'a fallu pas ce résultat pour que je sache que Cynthia était une tueuse et qu'elle pouvait nous emmener loin en relais. Mais là c'est sûr qu'elle montre qu'elle fait partie des meilleures au monde, ce qu'on savait déjà, nous (sourire). L'avoir dans l'équipe, c'est un très grand atout."

Contracture au mollet

L'intéressée, à qui l'un des frères avait fait la surprise de venir l'encourager à Budapest lors de sa finale, a " plus ou moins bien dormi", dit-elle. "Mais ensuite la concentration est vite revenue étant donné qu'il y a un objectif avec les Belgian Cheetahs qui approche. J'ai quand même pu profiter, répondre à quelques messages. Pas à tous mais je vais essayer même si ça prendra un peu de temps. Je le répète : je suis fière de mes championnats et reconnaissante du travail effectué avec Carole. Cette expérience me servira pour la suite et me donne beaucoup de confiance. On verra bien ce que l'avenir me réserve, je ne me mets aucune pression."

Seul hic : Cynthia Bolingo se débat avec une petite contracture au mollet droit. " On a un peu bricolé depuis les demi-finales du 400m, révèle sa coach, Carole Bam, qui est aussi celle du relais. C'est un problème qu'elle a traîné toute l'année et après sa série, elle a fait un petit déboulé et ça a crampé très fort. On a fait le nécessaire en piquant dans le mollet. Quand elle se met dans son échauffement, elle oublie un peu tout ça et elle a donc pu courir la finale mais là c'est à nouveau tendu. Elle pourrait donc ne pas courir. On verra quel sera l'avis de l'équipe médicale."

Bam, qui attend la composition des séries, dit aussi devoir encore lever " quelques petits points d'interrogation" avant d'annoncer sa composition aux filles. Un moment toujours délicat.

"Même si elles sont très conciliantes, c'est dur de priver certaines filles de quelque chose pour lequel elles s'entraînent depuis si longtemps, dit l'ancienne athlète. Aujourd'hui, beaucoup sont au même niveau, elles n'ont jamais été aussi fortes, donc cela se joue vraiment sur des détails. Notre objectif premier est d'atteindre la finale, pour nous qualifier pour les Relais Mondiaux l'an prochain."

"Carole a toujours fait les bons choix dans ses compositions d'équipe et elle a cette capacité à mettre les bonnes personnes aux bons moments, souligne la capitaine Camille Laus. On fait un sport individuel mais en relais il faut penser équipe et donc on essaie de garder ça en tête, il faut accepter que quelqu'un puisse être meilleur et avoir une plus grande contribution pour l'équipe."

En quête de médaille

Si l'équipe se qualifie samedi pour la finale, un podium sera-t-il possible ? " Tout est possible à celui qui y croit, sourit Bolingo, toujours positive. Les filles ont toujours réalisé de bonnes performances lors des championnats internationaux, que ce soit au niveau mondial ou européen, et j'étais d'ailleurs plus souvent pas là que là. Ici, on dispose d'une très bonne équipe et on veut évidemment toujours faire mieux !"

"On attend ça avec impatience, il manque juste le petit métal", glisse Carole Bam, dont l'équipe a terminé 5e aux Mondiaux de Doha (2019) et 6e à ceux d'Eugene (2022) en plus d'une 7e place aux JO de Tokyo (2021). Les trois fois sans Cynthia Bolingo.