Mondiaux de Budapest : le lanceur de javelot Timothy Herman a pris deux mois de congé qui doivent payer

Où il a débarqué en tant que quatrième performeur de l’année suite à son énorme performance du début de saison lors du meeting (en altitude) de Nairobi avec un lancer à 87,35 m.

”Ma priorité absolue est d’atteindre la finale. Ce n’est pas irréaliste mais ce ne sera pas simple non plus, a souligné, celui qui s’est classé 10e de l’Euro de Munich en 2022. La moyenne de mes lancers cette saison n’est pas tellement bonne, j’en ai connu de bons et de moins bons. Il faut que tout se mette en place.”

La limite de qualification a été fixée à 83 m. Une marque que pas moins de 25 hommes ont dépassée cette année et que notre compatriote, qui compte cinq lancers à plus de 80 m depuis ses débuts, n’a franchie qu’à… une reprise dans sa carrière (son deuxième meilleur lancer a été mesuré à 81,67 m). Par ailleurs, 34 des 37 participants ont déjà lancé à plus de 80 m cette année. Pour prouver qu’il n’est pas simplement l’homme d’un lancer chanceux, ce papa de deux petites filles va devoir s’employer.

Entraîné par Johan Kloeck, à qui il a pris le record de Belgique, et par Luc Van Maldegem, Timothy Herman a en tout cas mis toutes les chances de son côté en prenant un congé sans solde de deux mois auprès de son employeur, la fonderie à haute pression Pedeo où il exerce en tant qu’agent d’entretien.

Pour ce petit-fils d’Olympien qui rêve de marcher dans les pas de son grand-père Frans, les Jeux de Paris 2024 constituent un rêve peut-être pas si éloigné (85,50 m). Et si cela ne passe pas à Budapest, le Flandrien disposera d’une nouvelle chance à Berlin le 3 septembre prochain.