Mondiaux de Budapest : les Belgian Tornados avec la Jamaïque et les Pays-Bas dans la deuxième série du relais 4x400m

Dans chacune des deux séries, les trois premiers pays seront qualifiés automatiquement pour la finale de l’épreuve et seront rejoints par deux nations qualifiées au temps.

Dans la première série, on retrouvera le Botswana, le Japon, la Grande-Bretagne, l’Inde, l’Espagne, la République tchèque, la Hongrie, Trinité-et-Tobago et les États-Unis.

"Il y a une concurence phénoménale avec quatre pays qui se détachent : la Jamaïque, qui va gagner je pense, les Etats-Unis, le Japon et le Botswana", avait expliqué Jacques Borlée, le coach de la Belgique, lors de la conférence de presse de jeudi après-midi. "Et puis il y a la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, l’Espagne et nous derrière. Ça fait du monde ! À la moindre erreur dans les qualifications, on aura un problème."