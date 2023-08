”Avant de penser à la médaille, il faut se qualifier pour la finale !”: les Belgian Tornados prudents avant d’entrer en lice aux Mondiaux de Budapest

”On connaît bien la musique maintenant : ce sont les championnats du monde et on n’est pas les États-Unis. À part les 20 derniers mètres où on peut parfois se relâcher si tout va bien, on doit tous être tout le temps à fond, indique Jonathan Borlée. Une série de 4x400 m, c’est toujours super compliqué, ça se joue à des détails. Même avec notre expérience, rien n’est joué d’avance. On repart à chaque fois d’une page blanche : notre équipe change, les équipes adverses aussi, et c’est toujours une autre physionomie de course. Vous savez, si on s’était reposé sur nos acquis ces dernières années, on n’aurait pas fait autant de bons résultats. On ne prend jamais les séries comme un tour de manège. La force de cette équipe, c’est de pouvoir toujours se remobiliser.”

Dylan Borlée, double demi-finaliste mondial sur 400 m, acquiesce : “La confiance, on l’a mais il faut qu’elle reste modérée, on ne peut jamais être trop confiant. Même en séries de l’Euro l’année passée, c’était compliqué ! Il faudra donc être très vigilant.”

Jamaïque, France et Italie

Parmi les équipes que le groupe avait pointées comme intouchables ou presque, seule la Jamaïque se retrouve dans la série des Belges. Mais le défi n’en reste pas moins très important, la France et l’Italie voulant aussi saisir l’opportunité d’entrer en finale.

”À la moindre erreur dans les qualifications, on aura un problème. Mais la première difficulté qu’on rencontre, c’est l’absence de mon fils Kevin, qui est quasiment le meilleur relayeur au monde”, affirme le coach, Jacques Borlée.

Le capitaine des Belgian Tornados n’a pas réussi à se remettre à temps de ses problèmes aux tendons d’Achille. Il est toutefois présent dans la vie de groupe à Budapest. “Il est tout le temps là avec nous, on mange ensemble, on sent sa présence et ça peut être bénéfique”, glisse Julien Watrin.

Quel impact son absence risque-t-elle d’avoir sur l’équipe ? “Kevin a été une pièce maîtresse du relais, mais on a déjà dû faire face à des absences importantes dans le passé, répond Dylan, son frère cadet. Il faut rester concentré sur l’objectif. Bien sûr, c’est un coup dur mais il faut aller de l’avant.”

Doom dernier relayeur ?

En finale, Jacques Borlée se verrait bien confier à Alexander Doom, très fort en fin de course, le rôle dévolu traditionnellement au jumeau de Jonathan. Mais la première préoccupation de l’entraîneur, qui pourrait aussi s’appuyer sur Alexander Doom, Robin Vanderbemden, Florent Mabille et Jonathan Sacoor, est d’assurer une place dans le top 8.

”Il y a des inconnues et je discute beaucoup avec les autres coaches pour voir quelles sont les options dont je dispose. La chaleur joue un rôle, on voit que c’est dur d’enchaîner. J’essaie de voir ce qui est opportun avant de décider, indique le coach, qui passera la main après les JO de Paris 2024. Je veux d’ailleurs remercier les athlètes et les entraîneurs pour leur état d’esprit. L’atmosphère pendant le stage était fantastique, et je remercie Carole (Bam, coach des Cheetahs et du mixte) pour nos échanges et la manière dont on se fait confiance.”

17 médailles

Les Belgian Tornados, qui ont remporté 17 médailles (dont 7 en or) en 31 courses, n’ont raté aucune finale importante depuis leur apparition aux JO de Pékin en 2008. Une incroyable longévité qu’ils entendent bien prolonger.

”À partir du moment où on entre en finale, on ne s’y rendra pas en touriste. Maintenant, on n’est clairement pas les favoris sur le papier au vu des chronos, rappelle Jonathan Borlée. C’est très compliqué. Les gens s’habituent à nos résultats mais avec les États-Unis on est la seule équipe à avoir disputé toutes les finales depuis 2008. On trouve ça normal, mais je pense que ça ne l’est pas ! Ici, on pensera aux médailles une fois que l’équipe sera qualifiée, si elle est qualifiée. Avant cela ne sert à rien de se mettre de trop gros objectifs. On a remporté deux médailles de bronze lors des dernières éditions mais c’est une autre compétition. Ceci dit, vous connaissez la mentalité de l’équipe et la façon dont on se livre à 100 %.”

”L’adage dit jamais deux sans trois. On n’était pas non plus favoris à Doha en 2019 ni à Eugene en 2022 et on a pris une médaille. Cette saison, on part de plus loin, mais on doit y croire”, conclut Jacques Borlée.