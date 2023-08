Le bonheur des Belgian Cheetahs, qualifiées avec le 4e chrono aux Mondiaux de Budapest : “Maintenant, on doit tout lâcher en finale “

Les Américaines avaient terminé deuxièmes en 3.23.35 derrière la Grande-Bretagne (3.23.33) et fini juste devant nos représentantes, qui avaient entériné leur qualification avec leur troisième place… provisoire.

Naomi Van Den Broeck a cédé le témoin à Imke Vervaet. ©PDV

”C’est fantastique de passer en finale avec un si bon temps, sourit Naomi Van Den Broeck, qui a lancé l’équipe non sans un certain stress. Après une dizaine de mètres, j’ai senti une tension au niveau de mon ischio-jambier, cela m’a rendue nerveuse pendant ma course. Mon seul objectif était de donner le témoin à Imke sans problème et pas trop loin des autres. C’est ce que j’ai fait. Après je me suis allongée et j’ai regardé (rires).”

Imke Vervaet, qui a reçu le témoin en sixième position, a ensuite été bien inspirée. Grâce à sa vitesse de pointe, la Gantoise s’est positionnée favorablement et a pu se rabattre à la troisième place. Un moment de course important qui a permis à la Belgique de jouer devant.

”On se doutait que l’Italie serait notre principale concurrente pour la qualification à la place. Au rabattement, j’ai d’abord décidé de passer l’Irlande mais j’ai vu que j’étais à côté de l’Italie, j’ai poursuivi mon effort pour prendre la troisième position. Je l’ai payé sur la fin mais cela valait le coup”, commente Vervaet, qui a finalement cédé le témoin à Hanne Claes en quatrième position.

Imke Vervaet s'est rabattue en troisième position.

La Louvaniste, en athlète expérimentée qu’elle est, a patienté dans le sillage de sa rivale italienne avant de produire son effort et de passer en troisième position. “Elle m’a en quelque sorte servi de lièvre. Je me suis mis le plus près possible derrière elle et j’ai accéléré fort dans les cent derniers mètres. C’était le scénario idéal pour moi.”

Hanne Claes s'est montrée patiente avant de produire son effort.

Et aussi pour Helena Ponette, notre dernière relayeuse qui devait alors absolument maintenir cette troisième place. “J’étais heureuse d’être devant l’Italie au moment de recevoir le témoin, reconnaît-elle. Je suis restée assez calme, d’autant que j’avais les deux filles devant qui se trouvaient en point de mire. J’ai réussi à me rapprocher un peu de la tête de course mais sans plus pouvoir dépasser les deux autres filles.”

La transmission du témoin entre Helena Ponette et Hanne Claes s'est bien déroulée..

La qualification pour la finale, la neuvième déjà dans la jeune histoire de notre équipe nationale féminine, était acquise et là était bien l’essentiel. Et maintenant, que peut-on attendre en finale où l’équipe pourrait être renforcée par le concours de Cynthia Bolingo ?

L'équipe féminine peut être fière de la manière dont elle a géré sa série.

”Si Cynthia court demain, on aura l’équipe A ! Du coup tout serait possible ! Et comme les États-Unis ne sont pas là, on gagne normalement une place, reprend Hanne Claes. On a signé le 4e chrono des finalistes et on a encore de la marge. En finale, on doit tout lâcher et on verra ce que cela donne, peu importe qui court. On fait confiance à Carole (Bam) pour faire les bons choix. Mais en tout cas, après cette série, nous sommes très motivées !”

Par ailleurs, les relayeuses ont découvert le résultat de Belgian Tornados après leur course. “C’était bizarre d’apprendre que les garçons avaient été éliminés. C’était devenu presque une évidence de les retrouver en finale, dit Claes. À nous de sauver l’honneur ? Ne nous mettez pas la pression ! (rires) Mais on va faire notre possible, ça c’est certain.”