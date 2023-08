Les Belgian Tornados, éliminés en séries aux Mondiaux de Budapest : “C’est un contretemps mais l’équipe peut encore faire de grandes choses”

C’est une belle série de 7 finales consécutives aux Mondiaux (de 2009 à 2022) qui a donc pris fin samedi pour nos relayeurs. La 32e finale internationale de l’équipe aux 17 médailles attendra encore un peu.

Cinquièmes de la deuxième série, remportée par la Jamaïque (2.59.82) devant la France (3.00.05) et l’Italie (3.00.14), les Pays-Bas se qualifiant au temps en tant que quatrièmes (3.00.23), Julien Watrin, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden et Alexander Doom ont été éliminés dès ce premier tour. Avec un chrono de 3.00.33, ils ont échoué pour un dixième de seconde et se classent neuvièmes.

Les Belges ont été battus par plus forts qu'eux sur cette course.

”C’était une course compliquée ! explique Robin Vanderbemden. On n’a pas l’habitude de faire la course dans le paquet. Souvent on est devant et on ennuie les autres équipes. Ici on était dépendant des coups d’accélérateur et de frein de la part de ceux devant, on n’a pas pu jouer sur nos atouts, décider d’accélérer ou de freiner quand on en a envie sans quoi c’était prendre de gros risques. On a fait des choix en fonction des autres et malheureusement on est passé de peu à côté de la qualification.”

Septième au premier relais

Julien Watrin, premier relayeur, a cédé le témoin en septième position à Dylan Borlée. D’emblée, ce n’était pas le départ rêvé pour les nôtres.

”J’ai essayé de rester dans la facilité dans la première ligne droite, raconte le Gaumais. Je vois que je suis assez proche de l’Italien qui a fait un petit 45 secondes en séries et J’essaie d’être économe en sachant qu’il termine fort. Le Jamaïcain, j’étais préparé à le voir passer dans le deuxième virage, il a fait une grosse course. Mon seul regret, c’est que j’aurais aimé savoir mieux finir. J’ai senti que c’était difficile sur la fin.”

Julien Watrin avoue connu des difficultés à terminer.

Dylan Borlée s’est rabattu à la sixième place mais rien n’a été simple ensuite. “C’était vraiment difficile de faire sa course. J’avais l’impression que si j’y allais, le Français allait se rabattre sur moi. Je pense que j’ai pris la bonne décision de rester derrière, mais le problème c’est qu’après j’avais envie d’accélérer mais que je n’y arrivais pas vraiment. C’était une course décousue, il fallait essayer de rester concentré, mais tout s’est joué sur des détails.”

Nos représentants sont longtemps restés à la sixième place.

Crédité du meilleur temps de tous les troisièmes relayeurs, Robin Vanderbemden a regagné une place afin de la perdre en fin de parcours. Il restait à Alexander Doom à tenter le tout pour le tout pour revenir sur la tête de la course où les écarts s’étaient resserrés. Il n’a pu regagner qu’une place.

Alexander Doom a regagné une place mais c'était insuffisant pour les Belgian Tornados.

”Une mission impossible de revenir à la troisième place ? Je ne pense pas, dit-il. Aux 200m, le Français freine un peu, et je perds peut-être un demi-mètre, ce qui me coûte cher. Jacques (Borlée) m’avait demandé de rester à l’intérieur en fin de course mais la porte n’était pas vraiment ouverte. Il ne manque pas grand-chose au bout du compte. Ce sont les circonstances de course mais je suis quand même déçu.”

La Belgique va devoir relever la tête au plus vite. ©AFP or licensors

Cette première non-qualification pour une grande finale depuis 2008 va devoir être décortiquée et digérée.

”Ce n’est pas facile, on avait l’habitude d’être finaliste tout le temps, même quand le niveau était très relevé, reconnaît Dylan Borlée. C’est un setback (NdlR : un contretemps) et il va falloir l’analyser. Cela se joue à rien, on a tous connu nos petites difficultés mais je suis persuadé qu’on peut encore faire de grands résultats en équipe. En 2021, on fait une finale aux Jeux malgré une année difficile. Ici on a été battu par plus fort que nous mais il faut continuer à aller de l’avant.”