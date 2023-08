Le phénomène suédois du saut à la perche Armand Duplantis a remporté un deuxième titre de champion du monde, mais a échoué à porter le record du monde à 6m23, samedi lors des Mondiaux d'athlétisme à Budapest.

Duplantis (23 ans), assuré d'être médaillé d'or à 6m10, a buté à trois reprises sur une barre hissée à 6m23, un centimètre plus haut que son dernier record du monde en date, établi en février.

Le Philippin Ernest John Obiena, le seul à avoir accompagné Mondo à 6 mètres, est médaillé d'argent. L'Américain Christopher Nilsen et l'Australien Kurtis Marschall partagent la médaille de bronze, tous les deux montés jusqu'à 5m95.

Ben Broeders a pris la 7e place avec un saut à 5m75.

Les Etats-Unis titrés sur le 4x100 m hommes, triplé pour Lyles

Les Etats-Unis sont devenus champion du monde du relais 4x100 m samedi, offrant à Noah Lyles, leur dernier relayeur, une troisième médaille d'or à Budapest après ses titres sur 100 et 200 m.

En 37 sec 38, les Américains ont devancé l'Italie du champion olympique Marcell Jacobs (37.62) et la Jamaïque (37.76), la France prenant la 6e place (38.06).

les Etats-Unis en or sur 4x100 m femmes, 2e titre pour Richardson

Les Américaines, avec la nouvelle reine du 100 m Sha'Carri Richardson en dernière relayeuse, ont été sacrées championnes du monde du 4x100 m devant les Jamaïcaines et les Britanniques, samedi à Budapest.

Le quatuor américain s'est imposé en 41 sec 03, record des championnats, devant la Jamaïque de Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson (41.21), et la Grande-Bretagne (41.97). Richardson, qui vivait ses premiers grands championnats à 23 ans, les achève avec deux médailles d'or, sur 100 m et 4x100 m, et une en bronze, sur 200 m, à un an des JO-2024.

Le Canadien LePage titré au décathlon

Le Canadien Pierce LePage a décroché son premier titre mondial du décathlon samedi lors des Championnats du monde d'athlétisme à Budapest, devant son compatriote, le champion olympique Damian Warner.

Avec 8.909 points, LePage fait mieux que sa médaille d'argent glanée il y a un an lors des Mondiaux de Eugene aux Etats-Unis.

Warner, sacré à Tokyo en 2021, doit se contenter de la deuxième place, obtenue lors de la dernière épreuve, pour un total de 8.804 points.

Il devance le Grenadin Lindon Victor, en bronze avec 8.756 points.

LePage, 27 ans, se positionne à un an des Jeux olympiques en signant la meilleure performance de la saison au décathlon.

L'Allemand Neugebauer, en tête à l'issue de la première journée d'épreuves, prend finalement la cinquième place (8.645 pts).

Le Français Kevin Mayer, tenant du titre, avait abandonné vendredi après deux épreuves, touché au tendon d'Achille gauche.

Kipyegon sacrée sur 5.000 m devant Hassan

La Kényane Faith Kipyegon, déjà sacrée sur 1.500 m, a remporté le 5.000 m des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest samedi devant sa grande rivale néerlandaise Sifan Hassan.

En 14 min 53 sec 88, Kipyegon (29 ans) a décroché un 4e titre mondial devant Hassan (14:54.11) et une autre Kényane, Beatrice Chebet (14:54.33).

Seul l'Américain Bernard Lagat avait déjà réussi le doublé 1.500/5.000 m en 2007 à Osaka (Japon).

Meilleure coureuse de la saison, et sûrement l'une des meilleures de l'histoire avec ses deux titres olympiques (2016 et 2021), Kipyegon réalise une année incroyable.

Mardi, elle avait déjà conquis l'or du 1.500 m à Budapest, comme en 2017 et 2022. Elle s'est emparée cette saison des records du monde du 1.500 m (3:49.11 à Florence le 2 juin), du 5.000 m (14:05.20 à Paris le 9 juin) et du mile (environ 1.616 m, 4:07.64 à Monaco le 21 juillet).

Samedi, elle a parfaitement accéléré dans les 400 derniers mètres avant de résister à ses rivales dans l'ultime ligne droite.

Sifan Hassan, engagée sur trois épreuves à Budapest (1.500, 5.000 et 10.000 m), peut avoir le sourire. Après une chute spectaculaire samedi dernier juste avant l'arrivée du 10.000 m, alors qu'elle jouait le titre, la Néerlandaise s'est rattrapée en décrochant le bronze du 1.500 m puis l'argent du 5.000 m pour totaliser six médailles mondiales.