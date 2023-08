Mondiaux de Budapest : le grand soir pour Ben Broeders et Armand Duplantis

En quête d’un deuxième titre mondial à 23 ans, Mondo Duplantis aura certainement un regard aussi pour la prestation de Ben Broeders. Notre compatriote, qui s’entraîne depuis quelques mois sous les ordres des parents du phénomène, tentera d’améliorer ses résultats passés (12e en 2019 et 11e en 2022) lors de sa troisième finale mondiale consécutive.

”J’ai envie de montrer quelque chose de bien et de me faire plaisir. J’espère passer 5,80m (Ndlr : une hauteur qui offrait une 4e place en 2019 mais seulement la 8e l’an dernier). Quoi qu’il advienne, il s’agira d’une bonne préparation en vue des JO de Paris l’année. Je suis content que la finale se déroule le soir car il a fait vraiment très chaud en qualifications. Le stade sera plein et il y aura certainement une chouette ambiance.”