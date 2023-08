Mondiaux de Budapest: les Cheetahs se qualifient brillamment pour la finale du relais 4x400m, les Tornados se loupent

Les trois premiers de chaque série et les deux meilleurs chronos des deux séries sont qualifiées pour la finale de dimanche soir (21h37). Les deux nations repêchées au temps sont le Botswana, 4e de la 1e série en 2:59.42, et les Pays-Bas, 4e de la 2e série en 3:00.23.

Les Belgian Tornados, qui étaient privés de Kevin Borlée, blessé, ne disputeront donc pas de 32e finale internationale depuis les JO de Pékin en 2008.

Ça passe très bien pour les Cheetahs

Du côté féminin, plus de joie! Les Belgian Cheetahs se sont qualifiées pour la finale du relais féminin du 4x400m des championnats du monde d'athlétisme de Budapest, samedi soir. Parties du couloir 5, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes et Helena Ponette ont pris la 3e place de la seconde série en 3:23.63. Elles ont finalement été classées 2e derrière la Grande-Bretagne (3:23.33), à la suite de la disqualification des Etats-Unis.

Les trois premiers de chaque série et les deux meilleurs chronos des deux séries sont qualifiées pour la finale de dimanche soir (21h50). Les finalistes décrochent en outre un ticket pour les World Relays qui se tiendront les 4 et 5 mai 2024 à Nassau, aux Bahamas, et qui sont qualificatifs pour les JO de Paris.

Les Belges, qui étaient privés de Cynthia Bolingo, blessée, ont signé le 4e temps des séries. Les plus rapides ont été les Jamaïcaines, qui ont remporté la 1e série en 3:22.74.

Les Cheetahs avaient terminé 5e aux Mondiaux de Doha en 2019 et 6e à ceux de Eugene l'an dernier, à chaque fois sans Bolingo, blessée.