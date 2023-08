Jacques Borlée après l’élimination des Belgian Tornados aux Mondiaux de Budapest : “La pièce est tombée du mauvais côté mais c’est peut-être salvateur”

”Ce que je voudrais souligner d’abord, explique le coach Jacques Borlée, c’est que la qualification se joue à un dixième de seconde. Vous réalisez ce que cela représente sur une course de trois minutes? Ici c’est le niveau mondial, c’est l’excellence absolue et j’ai envie de dire que, cette fois, la pièce est tombée du mauvais côté. Je n’en veux vraiment pas aux athlètes, qui se sont tous donnés de manière remarquable tout au long de la saison, durant la préparation et encore pendant ces championnats. Leur comportement a été exemplaire.”

guillement On n’avait pas prévu d’être septième au premier passage. Mais être un peu moins bien, ça arrive.

L’accumulation de petites erreurs est pourtant à l’origine de cette élimination au caractère historique, après quinze années de finales internationales répétées.

Il a manqué un rien à Alexander Doom pour dépasser le concurrent néerlandais.

”C’est sûr que si on décortique la course, certaines choses auraient pu être meilleures. Julien est conscient qu’il ne fait pas un super parcours, Dylan doit y aller aux 200 mètres, Robin dépasse dans le virage et Alexander, s’il suit l’Italien à l’intérieur, est capable de passer. Mais c’est la course ! C’est le sport de haut niveau. On fait une discipline de perceptions où il y a beaucoup d’aléas. Je pense aussi qu’il y avait un petit manque de confiance, ou du moins une petite inquiétude, en l’absence de Kevin qui amène de la tranquillité. L’équipe était capable de faire 2.58. La seule chose, c’est qu’on n’avait pas prévu d’être septième au premier passage. Mais être un peu moins bien, ça arrive.”

Jacques Borlée ne pense pas que l’équipe va accuser le coup à un an des Jeux olympiques de Paris. “C’est peut-être même salvateur ! lance-t-il. Mais il n’y a pas que les athlètes et le coach qui doivent se sentir concernés…”

La problématique des spikes

Au-delà de l’élimination, notre interlocuteur souhaite aussi une grosse remise en question de la part du “système” (les institutions ainsi que les milieux sportif, universitaire et médical) sur le soutien apporté et sur la manière dont ils s’attachent à résoudre certaines problématiques spécifiques.

Comme, par exemple, celle du lien entre les nouveaux spikes et les blessures répétées aux ischio-jambiers que l’on a pu observer ces derniers mois. Et encore pendant toute la durée de ces Mondiaux. “Cela fait un an que je tape sur la table mais rien ne bouge. Or il faut investir davantage si on veut rester concurrentiel.”