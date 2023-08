La Belgique quitte les Mondiaux de Budapest sans médaille : pourquoi c’était (relativement) attendu

Depuis ce dimanche, au lendemain de l’échec des Belgian Tornados en séries du 4x400m, ce scénario du pire s’est concrétisé, sans que cela n’étonne réellement les observateurs. Il existait certes quelques petites chances, par-ci par-là, mais il fallait que toutes les planètes soient alignées et que les intéressés bénéficient d’un petit coup de pouce du destin.

Cynthia Bolingo a marqué les esprits pour ses premiers Mondiaux sur 400m.

Les plus proches du podium auront finalement été Cynthia Bolingo, brillante sur 400m en dépit d’un problème au mollet à partir des demi-finales, le relais 4x400m mixte, dans une composition pas assez proche de ce que la Belgique peut proposer de mieux, et les toujours plus ambitieuses Belgian Cheetahs, avec de belles cinquièmes places en finale.

À lire aussi

Ajoutez à cela d’autres places de top 8, celles de Noor Vidts (6e de l’heptathlon) et de Ben Broeders (7e du saut à la perche), et vous obtiendrez deux nouveaux motifs de satisfaction, même si la spécialiste des épreuves combinées avait sans doute la possibilité de prendre le bronze.

Cinq places de top 8, c’est aussi bien que lors des Mondiaux d’Eugene l’an dernier. Les médailles en moins, bien sûr…

Noor Vidts a terminé 6e de l'heptathlon.

En élargissant le tableau, on retrouve dans le top 12 – dont n’était pas loin Isaac Kimeli (13e du 10.000m) – un garçon comme Ruben Verheyden (22 ans), qui a acquis une belle expérience jusqu’en demi-finales de l’épreuve (11e) mais aussi un amateur en quête de soutien avant les JO, le lanceur de javelot Timothy Herman (12e).

À lire aussi

Dans le top 20, et même le top 30, tous les athlètes semblent à leur place (il aurait fallu un coup d’éclat pour faire mieux), à l’exception de Thomas Carmoy dont le potentiel est plus important que la 15e place à laquelle il a terminé. Mais tout le monde connaît les circonstances dans lesquelles le Carolo est arrivé en Hongrie et qui ne l’ont évidemment pas aidé.

Thomas Carmoy, un athlète d'avenir à revoir dans de meilleures conditions.

Au-delà du top 30, on retrouve des athlètes ayant débarqué sur les bords du Danube avec un déficit de préparation, élément qui ne pardonne pas à ce niveau, dont le pic de forme a déjà été dépassé ou qui ont été tout simplement décevants. Ils sont, heureusement, fort peu nombreux dans ce dernier cas de figure.

Les Belges aux Mondiaux