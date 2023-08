Pour Timothy Herman, la belle histoire continue à Budapest : “Une finale, c’est le meilleur argument que je peux avancer pour me soutenir jusqu’aux JO”

Avant lui, quatre compatriotes avaient disputé les Mondiaux (Johan Kloeck, Thomas Smet, Marc Van Mensel et Tom Goyvaerts) sans réussir à émerger des qualifications.

Notre compatriote a réussi son meilleur jet au deuxième essai. ©PDV

À Budapest, l’athlète de 32 ans a réussi la 11e performance des engagés avec 80,11m, la sixième performance de sa carrière. Seuls trois lanceurs sont allés au-delà de la limite qualificative des 83m.

guillement Réussir le minimum olympique (85,50m) constituerait un sérieux bonus, ce serait le rêve.

”Je suis très heureux ! Le premier essai n’était pas bon, je n’avais pas de super sensations, notamment en raison de la chaleur. Le deuxième était meilleur et ne pas devoir faire le troisième ensuite, c’est un luxe ! explique Timothy Herman. Le premier objectif est atteint avec cette finale aux Mondiaux. Maintenant je vais tenter d’aller chercher un top 8. Réussir le minimum olympique (85,50m) constituerait un sérieux bonus, ce serait le rêve. Et qui sait ? Si je réussis un exploit comme à Nairobi…”

Devant la famille

Ce vendredi, sa famille était présente au Centre national d’athlétisme pour l’encourager. “Mes parents, ma femme et mes deux filles étaient là. Les petites assistent pour la première fois à un grand championnat. C’est chouette !” sourit notre homme, qui a travaillé à 4/5e ces derniers mois pour ne pas s’épuiser et a pris un congé sans solde de deux mois afin de se préparer au mieux. “Mon patron m’a, lui, envoyé un petit message d’encouragement et mes collègues ont pu regarder les qualifications durant les heures de travail. Sympa !”

Timothy Herman, déjà finaliste à l’Euro l’an dernier (10e), espère par ailleurs avoir convaincu les instances de le soutenir sur la route des JO de Paris 2024. “L’âge est toujours présenté comme argument mais il faut juste faire un investissement d’un an. La finale olympique va se disputer avec, peu ou prou, les mêmes athlètes qu’à Budapest. Je figure ici parmi les meilleurs au monde, c’est le meilleur argument possible que je peux avancer.”