Chutes, panache, résilience et tensions : ce que nous avons aimé et ce que nous n’avons pas aimé aux Mondiaux de Budapest

J’ai aimé

L’ambiance et une organisation parfaite

Après l’échec populaire de Doha et les tribunes trop clairsemées, disons, lors de certaines sessions à Eugene, voilà qui fait du bien ! Fort de 37 000 places, le magnifique nouveau stade de Budapest, facilement accessible (même par bateau !) , a souvent affiché complet pendant la durée de la compétition et le public, très enthousiaste, a offert une ambiance comparable à celle de l’édition 2017 à Londres.

Les organisateurs ont aussi soigné l’accueil du public en dehors du stade, avec des fans zones vertes, agréables et permettant aux spectateurs d’aller à la rencontre des athlètes lors des cérémonies protocolaires. Food-trucks, musique, merchandising : il régnait une ambiance de festival sur les bords du Danube.

Le panache de Noah Lyles

Il ne faut pas aller chercher bien loin l’homme de ces Mondiaux : avec trois médailles d’or autour du cou, un triplé 100 m-200 m-4x100 m qui n’avait plus été réalisé depuis 2015 par Usain Bolt, l’Américain Noah Lyles est entré avec panache dans une nouvelle dimension en Hongrie. Un statut de star qu’il assume pleinement sur la piste mais aussi en dehors avec des prises de position très claires. Comme lorsqu’il critique les “champions du monde” de la NBA. “Les États-Unis ne sont pas le monde. Nous en athlétisme, nous sommes le monde. Nous avons tous les pays représentés, des athlètes qui se battent fièrement pour leur drapeau !”

La résilience de Femke Bol

Du relais 4x400 m mixte, le premier week-end, au relais 4x400 m dames, en clôture des championnats, la Néerlandaise aura servi de fil… orange à la compétition. Entre l’épreuve inaugurale, marquée par sa terrible chute dans les derniers mètres de course, et sa remontée triomphale avec le relais féminin, l’athlète de 23 ans a fait preuve de résilience. Et d’une grande maîtrise de ses nerfs pour remporter au passage un 400 haies dont elle était la grande favorite.

Le partage de sœurs entre Moon et Kennedy

Il y avait eu Barshim et Tamber aux JO de Tokyo, il y a désormais Moon et Kennedy aux Mondiaux de Budapest ! La plus belle image de fair-play des Mondiaux nous vient du concours féminin de saut à la perche où, après un duel de toute beauté où elles n’ont pu se départager, Katie l’Américaine et Nina l’Australienne ont décidé de ne pas recourir à un barrage et à se partager plutôt le titre mondial. Un beau moment de joie et d’émotion partagé par la planète entière.

Le bon exemple de Richardson

Entre Sha’Carri Richardson et les médias, il y a longtemps que la relation n’est pas au beau fixe. Et entre l’extravagante sprinteuse américaine et ses rivales jamaïcaines, les choses ont parfois été tendues aussi. On ne sait trop si sa médaille d’or sur 100 m (à laquelle elle a ajouté un autre titre, en 4x100 m, et le bronze du 200 m) l’a ramenée à de meilleurs sentiments mais la bad girl texane est apparue très complice et détendue avec ses rivales après son sacre puis à l’interview. Un bon exemple qui a fait tache d’huile chez les hommes où on a vu Fred Kerley et Marcell Jacobs bras dessus bras dessous à l’interview après s’être cherché tout l’été sur les réseaux.

Je n’ai pas aimé

L’attitude d’Ingebrigtsen

À une centaine de mètres de la ligne, bras levé pour haranguer la foule, le Norvégien a fanfaronné en demi-finales du 1 500 m. Cela ne va pas remonter sa cote de popularité auprès de ses pairs. Surtout, sa défaite face à Josh Kerr, le deuxième Britannique à le battre en finale mondiale en deux ans, a été d’autant plus difficile à accepter. La thèse du virus contracté un peu plus tôt pour expliquer son revers a fait doucement sourire, d’autant qu’il ne l’a pas trop gêné en finale du 5 000 m dont il est sorti vainqueur. Entre la confiance et l’arrogance, la ligne est fine !

Les tensions en zone mixte

Dans les compétitions sportives aussi, les influenceurs gagnent du terrain. Accréditation autour du cou, ils ont investi la zone mixte, ce point de rencontre obligé entre les athlètes et les journalistes. Les premiers préféreront parler tenues, coiffures et ongles aux sportifs dont ils ont gagné la confiance (et qu’ils n’hésitent pas à encourager, voire à prendre dans les bras), les seconds s’en tiendront à des questions plus factuelles et, dans certains cas, dérangeantes. À Budapest, les reproches mutuels que s’adressent les deux camps ont atteint des sommets. Reste que tout le monde devrait, un jour, pouvoir cohabiter si le public s’y retrouve…

