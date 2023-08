Les Belgian Cheetahs 5es des Mondiaux d'athlétisme : "On n’a pas de regrets à avoir"

Et c’est donc à Helena Ponette, Imke Vervaet, Hanne Claes et Camille Laus, au couloir 6, que revenait la délicate mission de terminer le plus haut possible au classement lors de cette troisième finale mondiale consécutive pour les Cheetahs.

Ponette a cédé le témoin à Vervaet en cinquième position, une place qui allait se révéler définitive. Car au rabattement, un écart sur le trio de tête s’était déjà creusé et malgré un rapproché lors du troisième leg de Claes, le Canada est resté hors d’atteinte pour une poignée de dixièmes. Les Pays-Bas, avec une fabuleuse remontée de Femke Bol, triomphaient en 3.20.72, devant la Jamaïque (3.20.88) et la Grande-Bretagne (3.21.04). Les Belges ont, elles, signé en 3.22.84 le deuxième chrono de leur carrière, proche du record de Belgique (3.22.12).

"On garde un sentiment très positif à l'issue de cette finale, dit Camille Laus. Cinquième, cela montre qu'on est dans les meilleures équipes du monde. On a donné le maximum. J'espère qu'un jour nos efforts vont payer, je l'espère en tout cas ! Maintenant c'est difficile d'accrocher le podium sans Cynthia. Ce n'était pas une chouette nouvelle, en particulier pour elle. On espère que ce n'est que partie remise."

"Cinquième du monde, ce n'est pas rien ! C'est super ce qu'on a fait, c'est juste dommage qu'on n'ait pas pu accrocher une médaille. Mais on n'a pas de regrets à avoir", ajoute Hanne Claes.

Samedi, les Cheetahs s’étaient brillamment qualifiées pour leur troisième finale consécutive aux championnats du monde après Doha (5e en 2019) et Eugene (6e en 2022). Grâce à un chrono de 3.23.63, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes et Helena Ponette ont pris la troisième, puis la deuxième place qualificative de la deuxième série suite à la disqualification des Etats-Unis. Les Américaines avaient terminé deuxièmes en 3.23.35 derrière la Grande-Bretagne (3.23.33) et fini juste devant nos représentantes. Cette qualification pour la finale modiale, la neuvième déjà dans la jeune histoire de notre équipe nationale féminine, était acquise. Et elle en appelle assurément beaucoup d’autres ! Mais pour jouer les médailles un jour, il faut absolument pouvoir compter sur tout le monde...