”Une médaille olympique en relais 4x400m” : la priorité absolue de la Belgique aux Jeux olympiques de Paris 2024 est désormais identifiée

Rutger Smith et Jonathan Nsenga, les responsables néerlandophone et francophone de l’athlétisme belge de haut niveau, tirent leurs conclusions.

”Deux médailles remportées l’an dernier l’ont été par des athlètes absents cette année : Nafi Thiam, qui est quasiment toujours l’assurance d’une médaille, et Bashir Abdi, qui a remporté une médaille dans les deux derniers grands championnats internationaux. C’était donc très difficile de faire aussi bien qu’à Eugene (Ndlr : 3 médailles dont une en or). Nous espérions remporter une médaille. Si cela avait été le cas c’eut été fantastique”, a expliqué Smith.

”Nous avons cinq finales, ce qui est excellent. C’est aussi bien que l’année passée. C’est positif en vue des Jeux de l’année prochaine”, précise, de son côté, Jonathan Nsenga.

Jonathan Nsenga, aux côtés de Roger Lespagnard, a déjà le regard tourné vers Paris.

L’ancien athlète néerlandais pointe la déception des Belgian Tornados. “Nous attendions au moins la finale. Si une médaille au niveau mondial n’est jamais garantie, il fallait au moins se mêler à la lutte pour le podium comme les années précédentes. Personne n’a réussi à se sublimer pour faire la différence. C’est dommage”, reconnaît Smith.

Nsenga tempère : “Ils ont remporté deux médailles lors des deux précédents Mondiaux. Ça peut arriver d’avoir un couac une année. L’important c’est de se remobiliser et d’être prêt pour le grand objectif qui reste 2024.”

La Belgique dispose de très bonnes cartes dans les épreuves de relais. ©AFP or licensors

Les relais seront, du reste, au cœur des ambitions de la Belgique aux Jeux olympiques de Paris. Rutger Smith n’hésite pas à parler d’une priorité absolue.

”Il faut que l’année prochaine, tout le monde soit décidé à se concentrer en priorité sur les relais 4x400m en vue des JO de Paris, que ce soit le mixte, mais aussi les Tonados et les Cheetahs”, souligne Rutger Smith, qui souhaite une réunion en septembre avec toutes les parties prenantes (fédérations, Adeps, Sport Vlaanderen, coachs et athlètes) pour se mettre d’accord. “La volonté est présente je crois, il faut la concrétiser. Il est important que les athlètes continuent à se développer au niveau individuel mais les chances de médailles reposent sur les relais.”

”J’approuve ce principe”, enchérit Jonathan Nsenga. “Il est clair que si on était parti ici avec la meilleure équipe dans le mixte, on aurait probablement fait une médaille. N’oublions pas que l’on fait 5e, sans les quatre meilleurs des deux sexes (Bolingo et Ponette, Dylan Borlée et Doom). J’ai toujours évoqué la nécessité de privilégier les relais aux courses individuelles.”

Focus sur le relais

”Les meilleurs doivent courir le relais mixte. Ce n’était pas le cas à Budapest. Je crois qu’on aurait pu gagner l’or avec le relais mixte ici et tout cas se battre pour”, affirme Smith. “Tout le monde veut courir l’individuel, mais il faut mettre le focus sur le relais. Si on remporte une médaille à Paris, tous les athlètes diront 'waoww'' on a une médaille olympique”.