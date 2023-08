À Zurich, Nina Kennedy s’offre la meilleure performance mondiale de l’année à la perche avec 4,91m

L’Américaine Katie Moon, a de son côté, franchi 4,81m avant de manquer 4,91m et réserver ses deux derniers essais à 4,96m. En vain. Elle se classe néanmoins deuxième de ce concours organisé dans la gare de Zurich, juste devant sa compatriote Sandi Morris (4,76m).

Katie Moon, Nina Kennedy et Sandi Morris composent le podium. ©AFP or licensors

Nina Kennedy et Katie Moon s’étaient partagé l’or ex aequo lors des Mondiaux il y a une semaine à Budapest, avec une barre franchie à 4,90m. Kennedy connaissait alors le plus grand succès de sa carrière avec ce titre mondial, elle qui avait remporté les Jeux du Commonwealth en 2022.

L'Australienne a amélioré son record personnel d'un centimètre. ©AFP or licensors

Seule la perche était au programme mercredi, la suite du meeting se déroulera jeudi.