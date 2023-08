Pour Karsten Warholm, le retour sur le circuit en diamant a été assez brutal : le Norvégien a en effet concédé sa première défaite de la saison sur 400m haies face à celui qui était son dauphin en Hongrie, Kyron McMaster. L’athlète des îles Vierges britanniques, qui a dominé la course de bout en bout, a signé un chrono de 47.27 contre 47.30 à Warholm.

La dernière défaite du Viking en Diamond League remontait à 2018 et était l’œuvre du même McMaster, déjà à Zurich. L’histoire bégaie parfois…

”Ce n’est pas agréable d’être deuxième mais cela fait partie du jeu, réagit Karsten Warholm. Si je ne prenais jamais de risques, ce ne serait pas amusant et il faut en accepter les conséquences. Ici je pense que c’est un peu le résultat d’une certaine décompression après les Mondiaux où j’ai atteint mon objectif de la saison.”

Autres champions du monde en retrait ce jeudi : le Britannique Josh Kerr s’est fait surprendre dans les derniers mètres du 1500m par l’Américain Yared Nuguse (3.30.49 contre 3.30.51) et Gianmarco Tamberi (4e avec 2,28m) a cette fois dû laisser la vedette à Mutaz Essa Barshim (1er avec 2,35m) à la hauteur.

Dans le sprint court, la logique sportive a été respectée. Le triple champion du monde du 200m Noah Lyles a coupé la ligne en tête (19.80/-0,5) devant Erriyon Knighton (19.87) et Zharnel Hugues (19.94).

Noah Lyles a pu célébrer une nouvelle victoire sur 200m. ©' KEYSTONE /Ennio Leanza

Sha’Carri Richardson, la nouvelle patronne du 100m, a étrenné son premier titre planétaire de la plus belle des manières. Et signé une victoire convaincante en 10.88 (-0,2 m.s), la Texane devançant les Jamaïcaines Natasha Morrison et Elaine Thompson-Herah (11.00) après avoir fait la différence dans la deuxième partie de la course.

Sur 200m, pas de problème non plus pour Shericka Jackson, quatre dixièmes plus lente qu’à Budapest (21.82, -0,8 m/s) mais dans des conditions bien moins favorables. À revoir à Bruxelles le vendredi 8 septembre ! Victoire, encore, pour la Jamaïque avec Danielle Williams, sur 100m haies (12.54/-0,2).

Shericka Jackson a survolé le 200m féminin. ©AFP or licensors

Au triple saut, Yulimar Rojas n’a laissé à personne le soin d’enlever le concours, que la Vénézuélienne a dominé avec 15,15m, un saut réussi à deux reprises (4e et 6e essais). À la longueur, le Grec Miltiadis Tentoglou est allé chercher la victoire au dernier essai avec 8,20m.

Et une victoire de plus pour la Vénézuelienne Yulimar Rojas ! ©AFP or licensors

Au saut à la perche, la star suédoise Armand Duplantis a une nouvelle fois fait parler sa supériorité (6,00m au 1er essai), devant un Sam Kendricks retrouvé (5,95m), et tenté d’améliorer son record du monde avec 6,23m. Sans succès.

Broeders 8e

Comme à Budapest, le concours de Ben Broeders s’est arrêté après trois tentatives avortées à 5,85m, la hauteur de son record de Belgique. Le Louvaniste, 7e des Mondiaux, s’est classé 8e en Suisse après avoir franchi 5,45m au premier essai, puis 5,60m et 5,75m au deuxième.

Comme à Budapest, Ben Broeders s'est arrêté à 5,75m.

Au javelot, Timothy Herman a terminé 10e et dernier du concours avec 76,24m, au 3e essai, ne pouvant bénéficier de trois nouvelles tentatives.

Enfin, dans l’avant-programme, Dylan Borlée s’est classé 3e du 400m en 45.67 (sa 10e course de l’année, sur 12 disputées, sous les 46 secondes). Le Norvégien Ingvaldsen (45.28) s’est imposé devant l’Italien David Re (45.49).