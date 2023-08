”Trois médailles d’or, c’est une bénédiction” : Noah Lyles poursuit sur sa lancée de Budapest ce jeudi au meeting Diamond League de Zurich

Dès mercredi, Katie Moon et Nina Kennedy, sacrées conjointement en Hongrie, se retrouvaient engagées dans le concours de saut à la perche organisé à la gare de Zurich.

Noah Lyles, auteur du triplé à Budapest, est toujours sur son nuage. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Parmi les athlètes que l’on retrouvera en piste jeudi soir au Letzigrund, où le thermomètre n’affichera malheureusement pas de valeurs très élevées, on retrouve de grands noms tels que Noah Lyles (100 m-200 m), Sha'Carri Richardson (100 m), Shericka Jackson (200 m), Karsten Warholm (400 m h.), Armand Duplantis (perche), Gianmarco Tamberi (hauteur) ou encore Yulimar Rojas (triple).

Pour tous ceux-là, le temps de repos n’aura donc pas été très long.

guillement J’espère exécuter une bonne course mais, avec la météo, celle-ci ne sera peut-être pas très rapide."

”J’espère exécuter une bonne course mais, avec la météo, celle-ci ne sera peut-être pas très rapide”, a indiqué en conférence de presse la Jamaïcaine Shericka Jackson, heureuse d’avoir réussi le back-to-back sur 200 m, une épreuve où elle s’alignera à Zurich comme à Bruxelles dans quelques jours. “J’ai effectué une bonne session d’entraînement à mon arrivée ici et je veux m’amuser avant tout.”

Shericka Jackson ne se voit pas battre le record du monde du 200m à Zurich. ©AFP or licensors

Noah Lyles, lui, semble encore sur un petit nuage après le triplé doré établi à Budapest, le premier depuis Usain Bolt en 2015. “Je ne pouvais pas en demander plus, ces trois médailles d’or constituent une vraie bénédiction”, souligne l’Américain.

guillement J’adore la pression ! C’est ce qui fait de la compétition une compétition."

”Vous savez, les chronos, battre des records, c’est bien mais on ne peut devenir champion du monde qu’un jour bien précis dans la saison. Tout le reste n’est qu’entraînements et préparation. Personnellement, j’adore la pression ! C’est ce qui fait de la compétition une compétition. Je pourrais courir contre les même gars plus tôt dans la saison, ce serait différent. Quand il n’y a pas de titre en jeu, pas de télévision, pas d’argent, c’est juste un rendez-vous comme un autre. Le moment où tout le monde veut la couronne, ça c’est le moment dont je rêve !”

À Zurich, le triple champion du monde du 200 m sera opposé sur cette distance à Erriyon Knighton, Zharnel Hugues, Kenny Bednarek et Andre De Grasse notamment.

Noah Lyles aura besoin de points pour pouvoir disputer la finale du challenge à Eugene les 16 et 17 septembre.

Trois Belges engagés

Côté belge, plusieurs athlètes enchaîneront également après les Mondiaux. C’est ainsi que l’on retrouvera Ben Broeders, 7e mondial, dans le concours de perche où il retrouvera son ami et partenaire d’entraînement Armand Duplantis pour un remake de la finale de Budapest.

Ben Broeders est l'un des Belges présents en Suisse. ©AFP or licensors

Dylan Borlée, quant à lui, est engagé sur 400 m pour rester en jambes avant de disputer le Mémorial Van Damme. Le Bruxellois a hérité du couloir 8.

Au lancer du javelot, Timothy Herman, 12e de la finale mondiale, a saisi une belle opportunité de se montrer encore avant de s’aligner à Berlin dimanche.