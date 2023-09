Asafa Powell est l’un des invités d’honneur du 47e Mémorial Van Damme : “Chaque année, tous les athlètes ont hâte de concourir à Bruxelles”

”Je passe beaucoup de temps avec ma famille (NdlR : il est marié et père de quatre enfants) et pour le reste, je m’occupe, je fais un peu de business. Surtout j’essaie de rester en bonne forme physique !” sourit-il.

Le sympathique Jamaïcain a répondu à toutes les sollicitations. ©JIMMY BOLCINA

Vous avez participé au Mémorial Van Damme à neuf reprises. Quel est votre meilleur souvenir à Bruxelles ?

”Je dirais mes cinq victoires ! J’ai aussi battu mon record personnel à quelques reprises ici. La première fois que je suis descendu sous les 9.90 (NdlR : 9.87, le 3 septembre 2004), c’était d’ailleurs à Bruxelles ! C’était le début d’une belle série.”

Vous n’avez finalement jamais atteint le cap des 100 courses sous les 10 secondes que vous poursuiviez sur 100m…

”C’est vrai, c’était devenu un objectif à un certain moment de ma carrière. Mais le moment décisif pour moi a été la pandémie. Il n’y avait plus de compétition et j’ai un peu perdu mon intérêt pour de tels chronos.”

Powell rigole quand on lui parle d'un come-back.

Une rumeur disait que vous pourriez courir à nouveau en compétition cette année.

”(Rires) Oui, j’ai entendu cela aussi mais ce n’était qu’une rumeur. On en parlait sans doute parce que je m’entretiens encore beaucoup et que je suis toujours en forme, même assez pour revenir éventuellement à la piste. Mais j’ai vraiment arrêté. Cela me demanderait énormément d’efforts de faire mon come-back dans le sport. En revanche j’ai toujours le sentiment de faire partie de ce milieu.”

Quand vous voyez les chronos établis sur 100m aux Mondiaux de Budapest, que pensez-vous ?

”Vous savez, il y avait beaucoup de candidats à la victoire cette année, c’était très ouvert. Personne ne fait rien de spectaculaire pour le moment et on ne se dit pas : untel ou untel va dominer la discipline pendant quelques années. Peut-être que je pourrais encore en battre certains mais il appartient maintenant à la nouvelle génération de briller, de gagner de nouveaux fans et de mettre leur épreuve dans la lumière.”

Noah Lyles ne trouve-t-il pas grâce à vos yeux ?

”Je pense qu’il est très difficile à battre sur 200m mais sur 100m, il a encore beaucoup de travail à réaliser, en particulier au niveau de son départ. Et il doit aussi gagner en régularité. C’est quelqu’un que j’apprécie, il a montré qu’il était capable de répondre présent dans les grands événements mais à mes yeux, le 100m reste une épreuve très ouverte.”

Entre sprinters, parle-t-on des pistes les plus rapides au monde ?

”Oui, absolument. Nous avons nos pistes préférées, nos stades préférés, nos villes préférées. Et Bruxelles est l’une des villes où tous les athlètes ont hâte de concourir chaque année. Parce qu’il y a quelque chose de spécial chez vous. Le public, l’atmosphère, le stade sont parfaits pour faire des performances.”

C’était l’une de vos pistes préférées à l’époque ?

”Oui, honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de pistes plus rapides que celle-ci. Parfois la météo n’est pas de la partie, il fait trop froid ou le vent est contraire mais quand les conditions météo sont réunies, cette piste, qui est parfaitement conçue, peut déboucher sur des chronos très rapides.”

guillement "Je ne sais même pas si c’est vraiment la piste, ou simplement l'énergie que renvoient les gens."

Qu’est-ce qui la rend si spéciale ?

”Je ne sais même pas si c’est vraiment la piste, la surface, ou si c’est simplement l’énergie que renvoient les gens. Le public est très proche des athlètes et il vous donne beaucoup de motivation.”

Asafa Powell et le bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Close se sont entretenus au sujet de la piste notamment. ©JIMMY BOLCINA

Quelles sont les autres pistes le plus appréciées ?

”Zurich était très rapide aussi, mais c’est surtout Lausanne qui était en tête de liste.”

Enfin, quel est votre avis sur les pointes de nouvelle génération ?

”Pour certains sprinters, elles sont parfaites. Tous les athlètes ont leurs préférences mais moi je me sentais plus à l’aise avec les anciens modèles de spikes. Je crois que les nouvelles chaussures ne sont pas plus rapides mais certainement plus confortables pour certains types de sprinters.”