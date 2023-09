”Le record de Belgique de Mourhit a tenu assez longtemps” : Bashir Abdi veut continuer son opération nettoyage sur 10 000 m au Mémorial Van Damme

Mais devant les 37 000 spectateurs attendus, sur une nouvelle piste et avec l’aide de la technologie Wavelight (des repères lumineux placés en bord de piste et calqués sur le temps à réaliser) en plus des lièvres à disposition (l’Uruguayen Santiago Catrofe et le Kenyan Bernard Kibet), rien n’est impossible pour l’athlète de 34 ans.

guillement Il fera chaud, mais ce ne sera de toute façon pas pire qu’aux Jeux de Tokyo !

”Déjà, je suis heureux de voir que l’été a fait son retour en Belgique, sourit le Gantois, arrivé mardi soir à Bruxelles en provenance de Font Romeu. “Je n’ai pas eu les mêmes conditions en altitude dans les Pyrénées. Mais mon stage s’est bien déroulé, j’ai fait de bons entraînements et je me sens bien ! J’ai fait quelques séances spécifiques pour ce 10 000 m même si je prépare surtout le marathon. Il fera chaud vendredi, mais ce ne sera de toute façon pas pire qu’aux Jeux de Tokyo où le taux d’humidité était en outre très important. J’ai hâte !”

Un record “pas propre”

Bashir Abdi possède un record personnel à 27.24.41, chrono établi il y a deux ans à Birmingham. Une performance qui le place au quatrième rang des meilleurs performeurs belges de l’histoire après Mohammed Mourhit (26.52.30), Isaac Kimeli (27.22.70) et Vincent Rousseau (27.23.18). À ce propos, le natif de Mogadiscio n’hésite pas à affirmer qu’il se sent investi d’une grande responsabilité, celle de battre “un record de Belgique qui n’est pas propre” au vu de la (double) suspension pour dopage de Mourhit en 2002 et 2004.

”Pour être tout à fait honnête, je me sens davantage concerné par le record de Belgique que par le record d’Europe, même si je serais bien sûr ravi de faire d’une pierre deux coups, reprend notre médaillé olympique et mondial de marathon. Ma priorité est d’ajouter à mon CV ce record national qui est demeuré le record d’Europe pendant près de 12 ans. Ce serait déjà beau de devenir le 2e performeur européen de l’histoire. J’ai déjà pris le record de Belgique de Mourhit sur le semi-marathon et je pense que celui sur 10 000 m a tenu suffisamment longtemps, même si je suis conscient de la difficulté de ce que cela représente.”

Bashir Abdi, qui a été contrôlé la dernière fois en stage il y a deux semaines et affirme l’être régulièrement, va même plus loin lorsqu’il explique qu’il ne “comprend pas” que le chrono de Mourhit, qui date du 3 septembre 1999 lors du Mémorial, fasse toujours office de référence nationale et n’ait jamais été éradiqué.

”J’ai toujours été d’avis qu’à partir du moment où la culpabilité d’un athlète a été établie, tous ses records doivent disparaître des tablettes, soutient notre interlocuteur, qui avait déjà tenu des propos très fermes à l’égard du manque de fermeté de World Athletics vis-à-vis du Kenya. Si je devais moi-même un jour être impliqué dans des histoires de dopage, tous mes records doivent disparaître. Le contraire serait anormal pour les athlètes qui se donnent corps et âme pour ce sport et pour repousser leurs limites. On ne veut pas courir contre des monstres, mais contre des athlètes qui jouent le jeu honnêtement. Et donc, oui, je sais que le milieu de l’athlétisme belge, où je compte beaucoup d’amis, compte sur moi pour améliorer ce chrono et ce serait chouette que cela arrive vendredi.”

Le Gantois de 34 ans prépare le marathon de Chicago.

S’il se sent suffisamment bien et que le record d’Europe est à sa portée, Bashir Abdi, dont la dernière compétition fut le marathon de Rotterdam qu’il a remporté, promet de tout donner pour tenter de s’en emparer. Cette perspective plairait d’ailleurs à Mo Farah !

guillement Mo Farah m’a bien aidé lors de certaines séances en endossant le rôle de meneur d’allure.

”Il était aussi à Font Romeu et, comme il était bien sûr au courant de mes plans pour ce 10 000 m, il m’a bien aidé lors de certaines séances en endossant le rôle de meneur d’allure pour moi. Mais comment se sentirait-il s’il venait à perdre son record ? C’est encore à voir… (sourire) Une chose est certaine : ce dimanche, après le Great North Run de Newcastle, il mettra un terme à sa carrière. Malheureusement.”

Soutenu par tout un stade (”cela me changera de l’édition 2020 où je m’étais demandé si je devais faire un tour d’honneur pour les oiseaux après la course de l’Heure”), celui qui est devenu l’un des chouchous du public belge accueillerait un record, quel qu’il soit, comme “une motivation supplémentaire”, “un boost” sur la route des Jeux olympiques de Paris où il aura de très grandes ambitions.

La menace Gressier

Mais il sait aussi que le Français Jimmy Gressier, par exemple, est très motivé, lui aussi, à l’idée de profiter de circonstances très favorables vendredi.

”Pour être honnête, je m’attendais tout d’abord à une course plus facile que celle qui m’attend, lance Abdi. Mais c’est la Diamond League et il y a énormément de très bons athlètes auxquels l’organisation doit s’ouvrir. Jimmy en fait partie et, au vu du nombre de messages qu’il m’a envoyés ces dernières semaines, je sais qu’il veut tirer profit lui aussi d’une course très rapide. Je n’ai pas peur de sa concurrence pour le record d’Europe, je vois plutôt cela comme une opportunité de s’aider l’un l’autre lorsque les lièvres auront fini leur travail. Et puis j’aime relever des challenges…”