Armand Duplantis au Mémorial Van Damme : “Je n’ai pas de revanche à prendre !”

Et pourtant, Mondo ne doit-il pas une revanche au public du stade Roi Baudouin. L’an dernier, il s’est, en effet, laissé surprendre par le Philippin Ernest John Obiena qui a franchi la barre à 5,91 m, que le champion et recordman du monde a manquée à trois reprises, déplorant alors sa seule défaite depuis plus d’un an.

”Je n’ai pas de revanche à prendre ! Tout simplement parce qu’une année n’est pas l’autre. Et puis, je suis un être humain. Je me souviens que je n’avais pas vraiment trouvé mes marques ce soir-là…”, explique Duplantis, qui a repris sa domination sur les sautoirs avec un nouveau record (6,22 m en février, à Clermont-Ferrand, chez son ami Renaud Lavillenie, tout comme celui-ci avec ses 6,16 m en 2014, à Donetsk, chez le tsar Serguei Bubka) et un autre titre à Budapest, devant un certain… Ernest John Obiena, auteur d’un saut à 6,00 m alors que Mondo effaçait 6,10 m avant de s’attaquer au record du monde.

Une habitude pour lui. Encore à Zurich, le Suédois fut tout proche de franchir 6,23 m. Sera-ce pour ce vendredi soir, à Bruxelles ?

guillement "Je peux affirmer que je me sens bien et que tout est possible."

”Je peux affirmer que je me sens bien et que tout est possible, d’autant que j’ai appris que c’était une nouvelle piste. Je ne l’ai pas encore vue ou essayée, mais il est évident que c’est un élément important de la réussite, car il influence la vitesse à laquelle je peux aborder mes sauts. En outre, on annonce une météo jamaïcaine…”, sourit Mondo en se tournant vers sa voisine Shericka Jackson.

Pour l’occasion, le Suédois volant retrouvera le Philippin Obiena, son dauphin au Mondial, le Belge Ben Broeders, son partenaire d’entraînement, le Français Thibaut Collet, le meilleur Tricolore et l’Américain Sam Kendricks, un véritable revenant après avoir été privé des Jeux en raison du Covid-19 avant de passer inaperçu en 2022.

”Je suis content de le revoir en compétition parce que c’est un adversaire valeureux. Le concours n’en sera que plus relevé. Pour ma part, même manquées, mes tentatives zurichoises à 6,23 m m’ont donné confiance. Je sais que je suis capable de franchir cette barre.”

Armand Duplantis n’est donc pas rassasié.

”Non ! Tant que je prendrai du plaisir à sauter, je serai là ! Toujours pour donner le meilleur de moi-même. C’est ce qui me motive.”

Et quand on sait que Mondo adore l’ambiance bruxelloise, il devrait encore nous valoir une fameuse soirée. Sensations garanties, notamment pour le virage nord…