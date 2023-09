La cérémonie d’ouverture est prévue à 19h30 mais plusieurs épreuves, principalement dédiées aux jeunes, auront lieu dès 17h30.

Le concours du poids est prévu, lui, dès ce jeudi à Bruxelles, sur la place de la Monnaie.

Près de 37000 spectateurs sont attendus au stade Roi Baudouin pour cet événement faisant partie de la Diamond League.

Chez les messieurs, le programme officiel inclut le 100 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 1.500 mètres, le 110 mètres haies, le saut à la perche et le triple saut. Chez les dames, les disciplines prévues sont le 200 mètres, le 400 mètres, le 1.500 mètres, le 5.000 mètres, le 400 mètres haies, le saut en hauteur, le lancer du poids et le javelot.

Les principaux athlètes présents au Mémorial Van Damme

Treize médaillés d’or des derniers Championnats du monde de Budapest seront présents à Bruxelles ce vendredi. On retrouvera notamment la Néerlandaise Femke Bol, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen ou encore le perchiste suédois Mondo Duplantis.

Voici la liste de tous les athlètes médaillés lors des Mondiaux qui seront en lice au Van Damme

Or : Femke Bol (400m haies et 4x400m), Shericka Jackson (200m), Jakob Ingebrigtsen (5000m), Mondo Duplantis (saut à la perche), Yaroslava Mahuchikh (saut en hauteur), Winfred Yavi (3000m steeple), Mary Moraa (800m), Haruka Kitaguchi (lancer du javelot), Chase Ealey (lancer du poids), Quincy Hall (4x400m), Lieke Klaver (4x400m), Eveline Saalberg (4x400m) et Cathelijn Peeters (4x400m).

Argent : Shericka Jackson (100m et 4x100m), Jakob Ingebrigtsen (1500m), Erriyon Knighton (200m), Filippo Tortu (4x100m), Matthew Hudson Smith (400m), Mohamed Katir (5000m), Daniel Ebenyo (10.000m), Ernest John Obiena (saut à la perche), Natasha Morrison (4x100m), Candice McLeod (4x400m), Shamier Little (400m haies), Dribe Welteji (1500m), Eleanor Patterson (saut en hauteur), Maryna Bekh-Romanchuk (triple saut), Flor Ruiz Hurtado (lancer du javelot), Sarah Mitton (lancer du poids).

Bronze : Quincy Hall (400m), Ben Pattison (800m), Narve Gilje Nordas (1500m), Christopher Nilsen (saut à la perche), Kurtis Marschall (saut à la perche), Daryll Neita (4x100m), Sada Williams (400m), Beatrice Chebet (5000m), EjgayehuTaye (10.000m), Rushell Clayton (400m haies).

Les participants belges au Mémorial Van Damme 2023

De nombreux athlètes belges (21 au total) prendront part au Mémorial Van Damme, l’occasion de prester devant leur public. Nafi Thiam, qui souffre du tendon d’Achille, ne sera présente cette année.

Cynthia Bolingo, 5e des Mondiaux, s’alignera sur 400 mètres. Bashir Abdi tentera de son côté de décrocher le record de Belgique sur 10000 mètres.

400m : Alexander Doom – Dylan Borlée

400m : Robin Vanderbemden – Julien Watrin – Florent Mabille

2000m : Ismael Debjani – Ruben Verheyden – Jochem Vermeulen

10000m : Bashir Abdi

Saut à la perche : Ben Broeders

100m : Rani Rosius

200m : Delphine Nkansa

400m : Cynthia Bolingo

400m : Helena Ponette – Imke Vervaet – Camille Laus – Kylie Lambert

1500m : Elise Vanderelst

400m haies : Hanne Claes

Saut en hauteur : Merel Maes

Saut en longueur : Noor Vidts

Le programme complet du Mémorial Van Damme 2023

Jeudi 7 septembre (sur la place de la Monnaie à Bruxelles)

14h45 : Poids National Femmes

16h15 : Poids National Hommes

18h00 : Poids Femmes

Vendredi 8 septembre