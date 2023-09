La chronique de Jacques Borlée : les Mondiaux de Budapest ont réussi à transmettre leur énergie aux athlètes

Quand le grand rendez-vous de la saison, dans ce cas-ci les championnats du Budapest, est derrière eux, on imagine les athlètes céder à une forme de décompression. Et il est vrai qu’il y a un peu de fatigue nerveuse qui se fait ressentir mais on gère assez bien cet aspect et il reste tout à fait possible de signer de belles performances en restant mobilisé et en se concentrant sur ce qu’on maîtrise.

L’avantage cette année, c’est que le voyage n’a pas été très long, Budapest étant à peine à deux heures de vol de Bruxelles, et ce n’est pas un élément négligeable. Par ailleurs, ces Mondiaux ont été exemplaires à tous points de vue, ils ont parfaitement traduit la beauté de ce sport et ils ont transféré beaucoup d’énergie vers les athlètes.

À lire aussi

Quand on valorise à ce point la ville dans laquelle se déroule un événement ainsi que la compétition elle-même, quand on soigne l’accueil du public et des athlètes et qu’on stimule les échanges des uns vers les autres, on crée les conditions favorables aux performances.

On embellit le nuage du mindset, pour reprendre une expression que j’ai déjà utilisée ici, et on crée une atmosphère qui fait ressortir ce qu’il y a de plus beau dans l’athlétisme. Le Mémorial Van Damme le comprend d’ailleurs assez bien, lui qui est toujours en recherche de perfection.

À lire aussi

Ce que les gens dans les instances ne comprennent pas chez nous, c’est qu’il faut créer cet état favorable en commençant par les infrastructures qui doivent être des infrastructures de qualité. Voyez ce magnifique stade national à Budapest ! Mais allez aussi n’importe où aux États-Unis et vous verrez le soin qui est apporté aux moindres détails au sein des infrastructures sportives. C’est cela, l’excellence !

En Belgique francophone, on peut se vanter d’avoir l’un des plus beaux centres d’entraînement en Europe, à Louvain-la-Neuve, mais les résultats de l’athlétisme au sud du pays restent dans l’ensemble très mauvais.

Et même le stade Roi Baudouin, certes rénové par endroits, n’est plus à la hauteur de la grandeur de la Belgique. J’ai parfois l’impression qu’il n’y a plus de fierté dans ce pays ! Il est, à mon sens, réellement urgent de travailler là-dessus.