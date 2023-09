Sergueï Bubka, Marie-José Pérec et Asafa Powell intègrent le Hall of Fame du Mémorial Van Damme : “Merci pour ce grand honneur qui nous est fait”

Ce temple de la renommée a été institué en 2017 afin d’honorer ceux qui ont contribué au succès et à la grandeur du meeting. Il est donc logique d’y retrouver désormais ces trois athlètes ayant fait les beaux jours de l’athlétisme mondial.

L’émotion de Bubka

Sergueï Bubka (59 ans), qui a dominé le saut à la perche dans les années 80 et 90 (champion olympique en 1988, sextuple champion du monde), a amélioré le record du monde à 35 reprises, 17 fois en plein air et 18 fois en salle. Au cours de sa carrière, il a franchi 47 fois la barre des 6 mètres (il était le premier homme à réaliser cette performance) ou plus, signant son meilleur saut il y a 30 ans à Donetsk avec 6,15m.

Wilfried Meert et Sergueï Bubka lors du dîner de gala.

”À Bruxelles, il n’a malheureusement jamais dépassé la frontière magique des 6 mètres, mais il s’est imposé quatre fois chez nous, dont deux fois avec un bond à 5,95m”, rappelle Wilfried Meert, le président du Mémorial, qui avait tenté pendant plusieurs années d’attirer le champion soviétique (devenu ukrainien) à Bruxelles. “Phénoménal, car à l’époque, il n’y avait qu’une tribune principale et le vent s’invitait régulièrement sur la piste.”

guillement Bruxelles est l'un des tout meilleurs meetings au monde.

”Je vous assure que j’ai tout tenté pour faire mieux. Bruxelles est l’un des tout meilleurs meetings au monde. Mais avec le vent qui vous sortait de votre concentration, il est exact que ce n’était vraiment pas facile !” a plaidé Bubka, mercredi soir, tout en remerciant ses hôtes pour l’honneur qui lui a été fait et, très ému, pour l’aide et le soutien apportés au peuple ukrainien en ces temps de guerre. “Nous n’oublierons jamais !”

La première de Pérec

Triple championne olympique de sprint (double médaillée d’or sur 400m et un titre sur 200m), Marie-José Pérec (55 ans) a, elle, participé six fois au Mémorial Van Damme, mais elle n’a jamais pu s’imposer à Bruxelles. “Je suis d’autant plus touchée que je n’ai jamais gagné ici. C’est ma première victoire chez vous !” a ironisé la Française dans un grand éclat de rire. “Je suis ravie de faire partie du Hall of Fame aux côtés de si grands noms de l’athlétisme mondial.”

Marie-José Pérec en discussion avec le président du COIB, Jean-Michel Saive.

”Trois semaines après les Jeux d’Atlanta, nous avons rejoué la finale olympique du 400 m au Mémorial. Ce fut une course exceptionnelle”, se souvient Wilfried Meert. “À Atlanta, Pérec avait devancé de justesse l’Australienne Cathy Freeman, mais à Bruxelles, c’est exactement l’inverse qui s’est produit : Freeman a couru en 49.48, Pérec en 49.72.”

La fidélité de Powell

Plus récemment, Asafa Powell (40 ans) fut un sprinter fidèle au Mémorial Van Damme avec neuf départs sur 100m, entre 2003 et 2017, et cinq victoires à la clé. Au total, le Jamaïcain, autoproclamé “sub-10 king”, a couru 97 fois sous les 10 secondes.

Asafa Powell est venu en Belgique en compagnie de son épouse, Alyshia.

”Une course mémorable fut celle de 2004”, se souvient Meert. “Powell l’avait alors emporté en 9.87, un record jamaïcain effacé ensuite par un certain Usain Bolt. En 2008, Powell avait failli battre Bolt au Mémorial. Ce n’est que dans les 20 derniers mètres que ce dernier avait réussi à le remonter : 9.77 contre 9.83”.

”Je suis très heureux de faire partie du Hall of Fame du Mémorial Van Damme”, commente, pour sa part, l’ancien sprinter. “C’est une très belle reconnaissance pour ma carrière et j’apprécie cet honneur.”

