Mémorial Van Damme : Bolingo remporte le 400 m, record personnel pour Robin Vanderbemden

Elle a amélioré de 10/100e son chrono de l'année dernière (50.19) au Mémorial, qui était à l'époque un nouveau record national.

L'autre Belge présente, Helena Ponette, éliminée en séries à Budapest en dépit d'un nouveau record personnel (51.52), a terminé à la 7e place vendredi soir en 51.87.

La Néerlandaise Lieke Klaver, battue d'un millième de seconde par Bolingo en finale à Budapest, a encore terminé derrière la Cheetah, 2e en 50.16. La 3e place est revenue à l'Américaine Shamier Little en 50.58.

Le 200m messieurs revient à l'Américain Kenneth Bednarek en 19.79

Le 200m de la Diamond League, vendredi soir au Mémorial Van Damme de Bruxelles, a été enlevé par l'Américain Kenneth Bednarek qui a établi son meilleur chrono de la saison en 19.79 (son PB est de 19.68).

Cinquième aux Mondiaux de Budapest, il a devancé le Britannique Zharnel Hughes, 4e des Mondiaux, 2e au stade Roi Baudouin en 19.82.

Le Canadien Andre De Grasse, champion olympique à Tokyo en 2021, 6e des championnats du monde 2023, a complété le podium en 19.89, son meilleur temps de l'année.

Rani Rosius 7e du 100 m, remporté par Elaine Thompson-Herah en 10.84

Rani Rosius a pris la 7e place du 100 m de la Ligue de Diamant vendredi au Mémorial Van Damme, sur la nouvelle piste du stade Roi Baudouin. La Limbourgeoise de 23 ans, demi-finaliste des Mondiaux de Budapest, a signé un chrono en 11.31 (vent: 0.0 m/s). Rosius avait abaissé son record personnel à 11.18 en séries dans la capitale hongroise.

Comme en 2016 et 2017, la victoire est revenue à la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, championne olympique, en 10.84, son meilleur chrono de la saison. Elle a devancé sa compatriote Natasha Morrison, 2e en 10.95, et la Britannique Dina Asher-Smith, 7e sur 100 et 200 m à Budapest, 3e en 10.97.

Bashir Abdi abandonne après 3 kilomètres dans sa tentative de record sur 10.000 m

Bashir Abdi n'a pas a réussi son pari. Vendredi à l'occasion de la 47e édition du Mémorial Van Damme, le double médaillé de bronze olympique et mondial sur marathon, visait le record de Belgique du 10.000m. Sur la nouvelle piste du Stade Roi Baudouin de Bruxelles, le Gantois de 34 ans a abandonné après 8 tours (3200 mètres).

Il espérait effacer le record de Mohammed Mourhit établi au Mémorial le 3 septembre 1999 en 26:52.30. "Ce ne fut pas une décision facile d'abandonner. Dès l'échauffement, j'avais mal à la tête. Et c'était ma première course avec ces spikes et, sur cette nouvelle piste dure, je ne me suis jamais bien senti."

Le record personnel d'Abdi est de 27:24.41 depuis le 5 juin 2021 à Birmingham, en Angleterre.

Noor Vidts 3e de la longueur avec un record de la saison à 6m38

L'heptathlonienne Noor Vidts, 6e aux Mondiaux de Budapest, s'est alignée sur la longueur vendredi au Mémorial Van Damme. La Vilvordoise a signé une meilleure marque de 6m38 (vent: -0,3m/s, planche de 5.2 cm), son record de la saison. Elle s'est approchée à deux centimètres de son record personnel (6m40) réussi au Mémorial l'an dernier. Son SB était jusqu'ici de 6m35, le 20 août aux championnats du monde.

Vidts a réussi sa marque à son premier essai. Elle a manqué les 2e et 4e, 5e et 6e essais et sauté à 6m36 au troisième.

La Serbe Ivana Vuleta s'est imposée avec un bond à 6m74 devant la Néerlandaise Fleur Jong, athlète handisport qui, sur ses lames, a aussi sauté à 6m74 (son record personnel) mais qui a été devancée au 2e meilleur essai (6m69 pour Vuleta contre 6m61 pour Jong).

Robin Vanderbemden, 2e du 400m masculin B, signe son record personnel en 45.51

Quatre Belges, membres des Tornados et/ou du relais mixte belge du 4x400m, ont pris part au 400m B vendredi soir au Mémorial Van Damme.

Robin Vanderbemden (SB 45.69, PB 45.65) y a pris la 2e place en 45.51 abaissant de 14/100e son précédent record vieux de 6 ans. Le Sérésien n'a été devancé que par le Néerlandais Isayah Boers, vainqueur en 45.47. Julien Watrin a pris la 3e place en 45.60, approchant son meilleur chrono de 4/100e (45.56).

Florent Mabille a terminé 7e en 46.11, à 40/100e de son record (45.71), alors que Jonathan Sacoor (SB 46.21, PB 45.03) a dû se contenter de la 8e place avec néanmoins un "season best" de 46.18.

Imke Vervaet 2e et Camille Laus 6e du 400m féminin B

En marge des épreuves de la Ligue de Diamant, le Mémorial Van Damme a mis en place plusieurs épreuves afin de permettre au public belge d'admirer les athlètes belges. Parmi celles-ci, un 400m féminin B où étaient en au départ Camille Laus et Imke Vervaet, deux membres des Belgian Cheetahs, le relais 4x400m qui a terminé 5e aux Mondiaux de Budapest, et du relais mixte, également 5e dans la capitale hongroise.

Imke Vervaet a pris la 2e place en 52.00 secondes, à 9/100e de son record personnel, établi le 10 juin à Genève. Camille Laus a dû se contenter de la 6e place en 53.31, loin de son meilleur chrono de l'année 51.76 à Huelva le 6 juin.

La troisième belge, la jeune Kylie Lambert, 19 ans, a fini 8e en 54.84, elle aussi assez loin de son chrono de référence (53.66).

La Française Amandine Brossier s'est montrée la plus rapide en 51.40. La 3e place est revenue à l'Américaine Kaylin Whitney en 52.11.

Les Belgian Falcons s'approchent en 38.77 à 4/100e du record national

Le relais 4x100m belge, les Belgian Falcons, composé de Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders et Valentijn Hoornaert a signé le temps de 38.77 secondes, à 4/100 du record national, lors de l'épreuve du Mémorial Van Damme, vendredi en début de programme de ce meeting de la Diamond League au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Placé au couloir 6, Il était opposé au couloir 7 au seul relais des Pays-Bas, qui détient un record national en 37.91 et a signé un meilleur chrono cette année en 38.77. Les Néerlandais se sont imposés en 38.49.

Le record national a été établi lors de l'Euro de Munich le 19 août dernier en 38.73 par le quatuor Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Simon Verherstraeten et Kobe Vleminckx.

Le meilleur chrono belge de l'année avait été réussi en 39.03 par le même quatuor Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders et Valentijn Hoornaert le 27 août au stade Roi Baudouin.

Le relais 4x100 belge, coaché par Lieve Van Mechelen, tentera de décrocher l'une des quatorze places pour les JO de Paris qui seront en jeu lors des World Relays, à Nassau aux Bahamas les 4 et 5 mai. Il restera ensuite deux places à pourvoir en fonction du ranking mondial.