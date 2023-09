Mémorial Van Damme: Ingebrigtsen s’attaque à El Guerrouj sur 2 000 m

Vingt-quatre ans et un jour plus tard, Ingebrigtsen s’est mis en tête d’effacer son prédécesseur des tablettes mondiales sur la nouvelle piste du stade Roi Baudouin. Mais il devra améliorer son propre record d’Europe (4.50.01, en 2020, à Oslo) s’il veut parvenir à ses fins. S’il y arrive, il offrirait au Mémorial Van Damme un 18e record du monde. À noter que trois Belges seront au départ de cette course, prévue sur le coup de 20h56. Il s’agit de : Ismael Debjani, Ruben Verheyden et Jochem Vermeulen. Ceux-ci pourront-ils profiter de l’occasion pour approcher, voire améliorer le record de Belgique (4.56.10), propriété de Christophe Impens depuis 1996 ?