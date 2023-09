Champion olympique du 1 500 m, dont il est recordman d’Europe en 3.27.14, et double champion du monde du… 5 000 m (!), Jakob s’attaquait, ce vendredi soir, à une véritable icône de l’athlétisme en la personne du Marocain El Guerrouj, sur une distance peu courue, mais reconnue : le 2 000 m. Également détenteur des records mondiaux du 1 500 m (3.26.00) et du mile (3.43.13), Hicham avait couru le 2 000 m en 4.44.79 le… 7 septembre 1999.

Vingt-quatre ans et un jour plus tard, Ingebrigtsen (qui n’était donc pas né quand El Guerrouj a signé son chrono) s’est offert son deuxième record mondial après celui de 2 miles (7.54.10) le 9 juin, à Paris. Ingebrigtsen a amélioré son ex-record d’Europe (4.50.01, en 2020, à Oslo) et il a offert au Mémorial un 17e record du monde.

”C’est toujours chouette de battre un record. Celui-ci compte vraiment pour un record du monde et non pour une meilleure performance mondiale. Je savais que j’en étais capable, même si j’ai souffert d’une sorte de virus il y a quelques jours. Je ne savais pas vraiment comment je me sentirais. Mais j’ai réussi une bonne course. Pour être honnête, ce record n’était pas le plus difficile pour moi ! Je tiens à remercier les lièvres qui m’ont aidé plus que je ne m’y attendais, mais aussi ce formidable public bruxellois qui m’a poussé pendant toute la course et, surtout, jusque sur la ligne.”

Record de Belgique pour Verheyden !

Trois Belges étaient au départ de cette fameuse course avec Ismael Debjani, Ruben Verheyden et Jochem Vermeulen. Et c’est Ruben Verheyden qui en a profité pour s’illustrer en battant le record de Belgique (4.56.10), propriété de Christophe Impens depuis 1996, couvrant la distance en 4.52.37.