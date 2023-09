Shericka Jackson a rendez-vous avec l’histoire ce vendredi, sur 200 m, au Mémorial Van Damme : “Une météo jamaïcaine, c’est l’idéal !”

”J’ai bénéficié de quelques jours de repos après Zurich, le 31 août dernier, mon corps a retrouvé de la fraîcheur, et je me sens définitivement prête !” a-t-elle lancé à la veille du meeting.

À lire aussi

Prête pour un possible rendez-vous avec l’histoire, la Jamaïcaine n’étant plus qu’à 7 centièmes du record du monde de Florence Griffith-Joyner, qui figure sur les tablettes mondiales depuis les Jeux de Séoul en 1988. Et à présent, elle en fait le véritable objectif de sa fin de saison.

La sprinteuse de 29 ans a signé la 2e performance de l'histoire à Budapest. ©AFP or licensors

”J’en étais très proche aux Mondiaux de Budapest, nous avons frappé à la porte, et je suis bien décidée à tout mettre en place, à nouveau, pour réussir une bonne course et à partir de là, tout sera possible ! Ce vendredi semble être le jour idéal pour signer une grande performance. J’ai déjà couru dans le froid ici mais cette météo jamaïcaine, c’est l’idéal et peut-être un très bon signe !”

À lire aussi

La sprinteuse de 29 ans, qui pourrait au passage s’emparer du record du meeting de son ancienne compatriote Merlene Ottey (21.64, en 1991), connaît bien la réputation du célèbre virage du stade Roi Baudouin et a même déjà eu l’occasion de s’y produire dans le passé (elle s’est notamment classée 2e en 2021 derrière la Namibienne Christine Mboma). Sur une piste fraîchement posée, avec l’état de forme qui est encore le sien, cela peut faire des étincelles.

”Si le record du monde ne tombe pas ici, à Bruxelles, il me restera encore une occasion de le battre cette saison, lors des finales de la Diamond League à Eugene, reprend Jackson. Ce serait une belle manière de terminer mon année. Est-ce que ce record du monde est devenu une obsession ? Je ne dirais pas cela, le mot est un peu fort. C’est simplement le résultat d’un travail dur et, quand l’occasion se présente, il est normal d’essayer d’en profiter.”