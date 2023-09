Tia Hellebaut va-t-elle devenir la nouvelle coach de Thomas Carmoy ? C'est le but mais “il n’y a pas encore d’accord entre toutes les parties”

À la fin d’un été particulièrement agité, marqué par la fin abrupte de sa collaboration avec son entraîneur de toujours Marc Muryn, le Carolo a décidé d’honorer l’invitation.

”Je vais là-bas pour m’amuser et pour prendre de l’expérience”, a annoncé Thomas Carmoy, bien arrivé dans l’Oregon après un voyage de plus de 30 heures en raison d’une connexion ratée lors du trajet.

Après avoir franchi 2,25m lors des qualifications aux Mondiaux de Budapest où, sous le regard de Roger Lespagnard appelé à la rescousse, il n’avait pu entrer en finale, l’athlète de 23 ans espère achever la saison sur une bonne note.

Depuis la fin août, il prépare en tout cas activement la saison 2024 pour laquelle il doit se constituer un nouveau staff. Avec, dans le rôle de coach, une personne qui selon Le Soir pourrait bien être… la championne olympique 2008 de la hauteur, Tia Hellebaut ! Sollicitée par Thomas Carmoy, cette dernière confirme qu’un projet de collaboration est sur les rails mais elle précise qu’il n’a pas (encore ?) abouti.

guillement Notre intention est que je devienne la coach de Thomas mais je ne peux l’être qu’avec un soutien financier.

”La nouvelle a fuité trop tôt, déplore Tia Hellebaut. Ce n’était pas le but que cela se retrouve dans la presse car il n’y a pas encore d’accord entre toutes les parties.”

L’Adeps, la LBFA, le COIB et la Défense (où Carmoy est sous contrat) doivent encore se mettre à table avec Carmoy et elle. “Mes revenus viennent principalement du coaching, aux particuliers et en entreprises, et je ne vais pas abandonner cette activité sans compensation. Notre intention est bien que je devienne la coach de Thomas mais je ne peux l’être qu’avec un soutien financier”, dit l’Anversoise.

Dont le profil a néanmoins de quoi séduire tout le monde même si elle ne possède pas d’expérience nationale ou internationale dans ce rôle. Il existe peu de doute a priori sur le fait que ce duo entrera officiellement en fonction à partir du 1er octobre. Les intéressés ont d’ailleurs partagé quelques séances dernièrement.

”Je serai bien la coach principale, insiste Tia. Wim (Ndlr : Vandeven son mari et ancien entraîneur) dit que j’ai un bon regard technique et que je suis capable de dispenser de bons entraînements. Je vois ce qui doit être corrigé. Wim, lui, possède davantage d’expérience en matière de planification des entraînements et on doit certainement l’utiliser aussi.”