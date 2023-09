Un problème administratif prive Cynthia Bolingo de la finale en Diamond League : “Dommage, je voyais cette course comme une opportunité”

”Dès que j’ai su que j’allais hériter d’un couloir à Eugene grâce à ma victoire au Mémorial Van Damme, j’étais vraiment trop contente ! C’était l’occasion d’acquérir encore un peu d’expérience à ce niveau et d’emporter cette expérience pour la suite de ma carrière. Je voyais cette course comme une véritable opportunité”, résume pour nous, ce vendredi, Cynthia Bolingo.

Qui avait rapidement entamé les démarches afin de pouvoir entrer aux États-Unis en remplissant le formulaire Esta (programme d’exemption de visa) comme le ferait tout ressortissant belge dans sa situation.

guillement C’était la douche froide ! D’autant que je suis encore allée avec Nafi (Thiam) aux USA l'an dernier.

”Quand j’ai vu que j’avais reçu un email m’annonçant que le statut de ma demande avait changé, j’étais très loin de penser à une mauvaise nouvelle. Mais il était bel et bien écrit : refusé. C’était la douche froide ! D’autant que je suis encore allée avec Nafi (Thiam) au siège de Nike, en Oregon, l’an dernier (Ndlr : elle a changé de passeport entretemps, celui-ci ayant expiré) et qu’il n’y a pas eu de problème.”

Une première désillusion pour la sprinteuse qui n’a pas voulu en rester là et a dès lors pris rendez-vous à l’ambassade américaine afin que sa demande aboutisse éventuellement en urgence.

Dossier à l’étude

”J’ai obtenu un rendez-vous pour jeudi matin et l’entretien oral s’est bien déroulé. Mais quand mes données ont été encodées dans le système par l’employé, il y avait encore un problème : nouveau refus. Il fallait donc réintroduire tout un dossier et j’ai bien précisé que mon vol était prévu ce vendredi dans l’après-midi, qu’il me fallait une réponse rapidement. On m’a dit que j’aurais peut-être des nouvelles le matin mais que dans le cas contraire, c’est que le dossier était toujours à l’étude.”

Et c’est malheureusement pour Cynthia Bolingo, qui avait déjà manqué les Mondiaux à Eugene l’an dernier, ce second scénario qui s’est déroulé. Sans nouvelle vendredi midi (”franchement, l’attente a été horrible”), la Bruxelloise a dû se rendre à l’évidence : il était désormais trop tard pour elle qui devait rallier la côte ouest des États-Unis afin de s’y produire dimanche.

À lire aussi

”Je n’ai reçu aucune explication, c’est cela qui me frustre énormément dans cette situation, reprend-elle. J’ai lu énormément de commentaires sur différents forums et je vois que je ne suis pas la seule dans le cas. C’est par exemple arrivé à plusieurs athlètes avant les Mondiaux, l’an dernier, à Eugene. C’est, en tout cas, une situation particulière dans la mesure où je suis sportive de haut niveau et que je ne me rends pas là-bas pour faire du tourisme ou des affaires. J’avoue que ça fait mal mais je me dis que tout arrive pour une raison. Il n’y a plus qu’à découvrir laquelle ! (rires)”

Cynthia Bolingo lors de son tour d'honneur au Mémorial Van Damme. ©GVG

En attendant d’en savoir plus, Cynthia Bolingo, qui a donc remporté sa dernière course de la saison à Bruxelles le 8 septembre dernier, va prendre des vacances bien méritées. Vacances qu’elle avait repoussées “comme tous mes autres rendez-vous” après avoir été appelée à courir cette finale de la Diamond League qui se courra donc… sans elle.