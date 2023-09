Diamond League : Lyles, Richardson et Warholm battus à Eugene

Noah Lyles, médaillé d’or aux Mondiaux de Budapest, a pris la deuxième place en 9.85 et le Kenyan Ferdinand Omanyala, devancé pour une poignée de millièmes, la troisième dans le même chrono.

”J’avais annoncé que je mettais fin à ma saison mais les gens étaient tristes, ils voulaient que je vienne au Pre Classic, a expliqué Lyles. Je me suis dit que je leur devais bien ça, j’aime la compétition, et si les fans le veulent je reviens. Je suis heureux de l’avoir fait, ça reste mon deuxième meilleur chrono de la saison.”

Une demi-heure plus tard, Sha’Carri Richardson, également sacrée en Hongrie, n’a pas connu plus de réussite. Pour sa dernière sortie de l’année, l’Américaine n’a pris que la quatrième place du 100m (10.80) qui est revenu à la championne du monde du 200m, Shericka Jackson (10.70/+0,8), plus rapide que Marie-José Ta Lou (10.75) et Elaine Thompson-Herah (10.79).

Sha’Carri Richardson ne semblait pas trop déçue. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

”La course a été incroyable, une très belle façon de terminer la saison. Ça me donne des directions de travail pour préparer les Jeux olympiques l’année prochaine”, a réagi Richardson.

Carmoy 5e de la hauteur

À Hayward field, la journée a par ailleurs été marquée par la deuxième défaite consécutive de Karsten Warholm sur 400m haies. Le Norvégien a été battu par Rai Benjamin (46.39, 4e chrono de l’histoire et le plus rapide cette année) après avoir été devancé par Kyron McMaster à Zurich.

Rai Benjamin a réussi une magnifique performance sur 400m haies. ©2023 Getty Images

Sur la distance du mile (1609m), Jakob Ingebritsen a, lui, poursuivi sur sa lancée du Mémorial Van Damme où il avait établi un record du monde du 2000m. Le Norvégien a signé un nouveau record d’Europe en 3.43.73, le troisième chrono de tous les temps à 6 dixièmes du record planétaire d’Hicham El Guerrouj (3.43.13).

Sur 1500m, Faith Kipyegon a achevé sa saison invaincue après avoir dominé la finale en 3.50.72, la cinquième performance de l’histoire.

Une nouvelle distinction pour Faith Kipyegon. ©2023 Getty Images

Enfin, on retiendra que Thomas Carmoy a pris la cinquième place du concours du saut en hauteur avec 2,20m. Le Carolo a échoué ensuite à 2,25m, cette finale étant remportée par le Sud-Coréen Sanghyeok Woo avec 2,35m.