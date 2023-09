”Je vais continuer à bâtir là-dessus” : Armand Duplantis réagit après son nouveau record du monde du saut à la perche (6,23m)

À Eugene, le Suédois (23 ans) a battu le record du monde du saut à la perche pour la septième fois de sa carrière (la deuxième fois en extérieur, 14 mois après avoir déjà réussi cet exploit au même endroit lors des Mondiaux 2022) et ce, dès le premier essai. Son concours, impressionnant, s’est résumé à quatre sauts : 5,62m, 5,82m, 6,02m puis 6,23m. Du grand art !

À lire aussi

”C’était une compétition plus courte et donc plus agréable pour moi, explique le champion olympique en titre. Il est plus facile d’arriver frais à la hauteur du record du monde. Le format de cette finale de Diamond League est idéal pour moi. J’ai effectué de très bons sauts dans ce stade qui me réussit bien. J’en suis à deux records du monde à Hayward. C’est une combinaison de plusieurs facteurs mais cette enceinte a absolument tout : l’histoire, la touche moderne, la piste est vraiment rapide, la foule et l’énergie sont fantastiques. Tout cela correspond à ce dont j’ai besoin pour pouvoir battre le record du monde.”

Comme à chacune de ses sorties, ou presque, celui qui est surnommé Mondo a bien sûr été interrogé sur son potentiel dans l’absolu.

”Ma limite se situe encore plus haut, répond-il. J’espère que je pourrai continuer à bien sauter et à sauter plus haut que ce dimanche, mais pour l’instant je ne pense vraiment à rien d’autre qu’à profiter de ce moment et à profiter de ce que je viens de faire.”

Mondo Duplantis célébré par les autres perchistes. ©2023 The Register-Guard

Et de répéter à quel point il apprécie de pouvoir vivre de sa passion. “J’aime tellement le saut à la perche et je l’aime depuis que je suis tout petit. Si je suis capable d’amener la discipline à un autre niveau et si je peux attirer autant d’yeux que possible en sautant très haut et en faisant des choses sympas, alors j’aurai réussi ma part de boulot. Je suis content d’être là où je me trouve actuellement et je vais continuer à bâtir là-dessus.”