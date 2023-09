Kevin Mayer à Bruxelles le 7 octobre pour une journée d’initiation au décathlon

Le concept de l’événement est simple : le temps d’une journée, 200 personnes pourront découvrir le décathlon avec Kevin Mayer, en s’essayant aux dix épreuves du sport en question (100m, 100m haies, longueur, hauteur, perche, poids, disque, javelot, 400m et 1.500m). Les 100m et 100m haies seront réduits à 60m pour l’occasion. Les participants, répartis en dix groupes en fonction de leur âge, pourront calculer leurs points et se jauger entre eux sous l’œil expert du détenteur du record du monde. La journée se terminera par une séance de dédicaces et de photos.

”Organiser cet événement est important pour moi, et le faire pour la première fois en dehors de France est un honneur. Cela va me permettre d’aller à la rencontre du public belge et de partager avec eux ma discipline”, s’enthousiasme le double champion du monde (2017, 2022) du décathlon.

L’événement, organisé sous l’impulsion du Lycée français Jean Monnet de Bruxelles, et avec le soutien de la Ville de Bruxelles, de l’Ambassade de France en Belgique, et le club d’athlétisme Royal Excelsior Brussels, est ouvert aux personnes âgées de 10 à 77 ans.

Les tickets sont proposés aux prix de 20 euros.