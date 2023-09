La chronique de Jacques Borlée : à 31 ans, Dylan sort de sa meilleure saison

Je me souviens que lorsqu’il est rentré de l’île de la Réunion, où il habitait à l’époque, à l’âge de 15 ans, il avait déjà en tête de faire de l’athlétisme comme ses frères. Il avait, lui aussi, des dispositions mais il a fallu rapidement gérer un problème important, celui de sa croissance.

À l’époque où il est rentré, il faisait encore énormément de tennis, un sport qui peut parfois être déséquilibrant. Il avait des difficultés, par rapport à sa taille, à prendre de la puissance.

À la différence de Kevin et Jonathan, quand il arrive en forme, il va commettre beaucoup de petites erreurs tant qu’il n’arrivera pas à bien calibrer sa course, à trouver la bonne carburation. Cela peut durer cinq ou six courses avant qu’il ne devienne vraiment efficace.

En 2015, il a connu un gros temps fort avec une deuxième place en individuel aux championnats d’Europe en salle. Mais ensuite il a eu des difficultés à concrétiser et à s’exprimer pleinement.

Il a eu un gros moment de découragement quand je l’ai sorti de l’équipe de 4x400 m pour la finale des Mondiaux en salle à Belgrade. Mais il a su se ressaisir et rentrer dans un processus de construction qui fait la performance et, là, il sort de sa meilleure saison.

Dylan est capable de faire d’excellentes analyses de la situation et de mettre les solutions en pratique. Les 60 à 80 derniers mètres de course restent difficiles pour lui mais on continue à travailler là-dessus et sur comment améliorer son positionnement afin que sa fin de course se dégrade de façon moins importante.

Avec ce qu’il a montré ces deux dernières saisons, il est clair que j’espère que les Belgian Tornados pourront encore compter sur lui après les JO de Paris à l’issue desquels je passerai le témoin – c’est le cas de le dire – à un autre coach. Ce qui me fait plaisir, c’est qu’on aura au minimum six athlètes pour assurer la continuité du projet 4x400 m.

Ces dernières années, j’ai aussi énormément échangé avec Carole Bam, François Gourmet, Philip Gilson et Joffray Baune parce qu’il est capital de faire preuve d’ouverture et d’être dans la compréhension des choses. Un des grands challenges devant nous, afin de perpétuer nos succès, c’est de faire en sorte que de plus en plus d’entraîneurs s’ouvrent.

Et de continuer à investir pour avoir un jour quatre athlètes dans les 44 secondes sur 400 m. Mais là c’est aussi aux institutions à se remettre en question…