Décastar de Talence : Thomas Van der Plaetsen veut marquer des points dans l’optique des Jeux olympiques de Paris

La limite olympique à atteindre est de 8.460 points alors que le record personnel de Thomas Van der Plaetsen est de 8.430 points. Si le champion d’Europe 2016 n’y arrive pas, une place pour les JO 2024 est possible via le classement mondial.

À lire aussi

”Mais si tu n’es pas sûr d’aller aux Jeux, c’est difficile de démarcher des sponsors. C’est le gros désavantage de ce nouveau système. Et comme j’ai déjà manqué les championnats du monde, j’ai peu d’arguments pour les fédérations et les partenaires”, a expliqué Thomas Van der Plaetsen qui a perdu son contrat de sportif d’élite à Sport Vlaanderen.

Deux abandons

”Les budgets sont constamment réduits et je dois me contenter de mes indemnités de chômage en plus de quelques extras. Je ne me sens pas vraiment dans la peau d’un sportif, a regretté le décathlonien belge, qui a terminé un décathlon cette année (8.233 pts à Ratingen) et abandonné à deux reprises. J’ai du mal à joindre les deux bouts et pour l’instant, c’est difficile de se projeter vers Paris. Je pourrais peut-être continuer encore un peu si je suis performant l’an prochain, mais je veux aussi fonder une famille et ne pas lui imposer des problèmes d’ordre financier.”

À lire aussi

Thomas Van der Plaetsen ne sera pas le seul Belge en France dans ce rendez-vous des épreuves multiples. Jente Hauttekeete et Niels Pittomvils tenteront aussi de se rapprocher d’une manière ou d’une autre de Paris 2024.