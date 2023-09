“Je pense qu’elle peut courir encore plus vite” : les dessous du nouveau record mondial féminin du marathon de Tigst Assefa

Des chaussures qui donnent des ailes

Tigst Assefa semblait voler ce dimanche à Berlin. À la moitié du marathon, elle signait un chrono intermédiaire d’1h6’20’’. Bien partie pour réaliser un temps aux alentours des 2h12’40’’, l’Éthiopienne ne s’est pas contentée de cela. Elle est montée en puissance pour terminer avec un record du monde féminin à 2h11’53’’. Une performance extraordinaire sans montrer le moindre signe de fatigue. Deux éléments peuvent expliquer son exploit : des chaussures magiques et la météo couplée au tracé favorable du parcours.

Depuis des années, les équipementiers tentent de fournir du matériel plus léger aux coureurs. Ce qui a permis l’enchaînement de records. Assefa n’a pas échappé à cette tendance. “Elle a couru avec des Adidas Adizero Adios Pro Evo 1. Ces chaussures ont des technologies de carbone et de mousse révolutionnaires : Les coureurs élite en bénéficient grandement”, affirme Rik Hoste, physiologiste de l’effort et ostéopathe, à nos confrères de Het Laatste Nieuws. Ces nouvelles chaussures donnent un avantage non négligeable. “Nous le voyons aussi dans les tests de notre laboratoire. Ces plaques de carbone donnent une sorte d’élasticité. Le corps des coureurs de haut niveau peut gérer cette suspension beaucoup mieux que les coureurs récréatifs”, continue Rik Hoste.

Ajoutez à cela une météo clémente (12 degrés, aucune goutte de pluie et presque pas de vent) additionnée à un parcours avantageux et vous obtenez la recette parfaite pour performer. “Berlin est connu en Europe pour être le parcours marathon le plus rapide. En plus, il ne faisait pas trop chaud. Une température entre 10 et 15 degrés est idéale”, confirme le physiologiste de l’effort.

Les Adidas Adizero Adios Pro Evo 1 (500 euros). ©adidas

Une progression fulgurante

Il serait trop simple de réduire cette performance hors du commun à des chaussures magiques et à une météo favorable. Au cours de ces dernières années, Assefa a progressé de manière impressionnante.

Ancienne athlète sur 800 m, Assefa doit arrêter la piste. La cause ? Des soucis au niveau des tendons d’Achille. La coureuse va alors se reconvertir. Direction les plus longues distances. Elle commence avec des 10 km en 2018 avant de participer à un semi-marathon en 2019 à Valence. C’est en mars 2022 qu’elle saute le pas et qu’elle participe à son premier marathon. Sa première expérience dans la discipline n’est pas une réussite. Elle boucle l’épreuve à Riyad en 2h34’01’’. La suite sera plus heureuse puisqu’elle s’imposera aux 42.195 km de Berlin en automne de la même année. Ce marathon de Berlin 2023 historique était donc son troisième. Mais saura-t-elle encore mieux faire à l’avenir ? Pour Rik Hoste, c’est faisable : “Je suis surpris qu’Assefa n’ait apparemment couru que son troisième marathon. Il y a de nombreuses années, elle courait encore 800 m. Si tout se passe bien, qu’elle reste en bonne santé et que sa musculature peut gérer les séances d’entraînement, je pense qu’elle peut courir encore plus vite”.