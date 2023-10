La chronique de Jacques Borlée : la performance et le bien-être ne sont pas réservés aux élites sportives

Comme les athlètes, les entrepreneurs et les dirigeants sont confrontés à des situations de stress intense, ils rencontrent des problèmes de sommeil ou encore ils voient leur forme physique diminuer.

Or, il est possible de travailler sur ces différents points en adoptant une méthode que je propose d’appliquer et qui a permis à mes enfants de se hisser au sommet du sport mondial.

La performance et le bien-être ne sont plus réservés aux élites sportives. Ils sont désormais accessibles à tous !

Depuis quelques semaines, je travaille ainsi avec différents chefs d’entreprise sur la condition physique, sur la diététique, sur la relaxation et sur la gestion du stress. Les intéressés sont testés au début de la prise en charge et on obtient des analyses rationnelles quant à la manière dont ils se comportent.

Les résultats observés après dix semaines de travail sont frappants. On peut voir notamment une amélioration très nette au niveau de la qualité et de l’intensité des ondes alpha (relaxation) du cerveau. Les intéressés apprennent, pendant cette période, à développer quelques petits trucs leur permettant de se détendre et de mieux gérer le stress.

Trouver le relâchement

Le test est réalisé avec un robot, que l’on fait avancer avec les ondes alpha. Nous testons au début du traitement et à la fin, et les progrès sont spectaculaires.

Ce qui est incroyable, c’est que lors du deuxième test, ils ont appris les techniques pour se relâcher et le robot avance plus intensément et plus loin. Parfois, avec la pression, il arrive qu’il se bloque et alors intervient le coach – il est fondamental de faire sentir le processus – et immédiatement, il se relâche et le robot avance.

J’insiste : le succès, c’est le relâchement et comprendre les processus.