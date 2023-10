La fête continue au CABW ! Après l’inauguration de la nouvelle piste et, dans la foulée, l’organisation d’une première compétition, le club nivellois a annoncé le transfert de deux des meilleurs athlètes belges actuels : Thomas Carmoy et Élise Vanderelst… Ceux-ci rejoignent donc Cynthia Bolingo, Ismaël Debjani et Michaël Somers.