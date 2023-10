Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon, fait l’éloge de Nafi Thiam : “La plus grande heptathlonienne de tous les temps”

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, Mayer suit de près la tentative de Thiam de remporter une troisième médaille d’or Olympique. “Étant moi-même deux fois vice-champion olympique, j’avoue que je suis un peu jaloux de Nafi. Quand on voit depuis combien de temps elle est là et qu’elle reste au sommet, c’est du jamais vu. Selon moi, c’est la plus grande heptathlonienne de tous les temps. Une troisième médaille d’or olympique serait absolument incroyable.”