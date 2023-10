Bashir Abdi s’aligne au marathon de Chicago pour reprendre confiance et se tester face à Kelvin Keptum : “Ce sont les chronos rapides qui me motivent”

”J’ai souffert de la chaleur et je n’étais pas à l’aise avec mes nouveaux spikes”, plaide Abdi au sujet de son abandon après 3 kilomètres à Bruxelles où il visait le record de Belgique, voire le record d’Europe. “C’était une grosse déception, que j’ai traînée pendant quelques jours (NdlR : il s’est tout de même classé 2e du semi-marathon du Great North Run, à Newcastle, deux jours plus tard), tant j’aurais voulu faire une belle course devant le public belge.”

Le Gantois a tourné la page du Mémorial Van Damme, où il a abandonné.

Retourné en stage à Font-Romeu, après avoir interrompu sa préparation pour prendre part à ces deux courses, Bashir Abdi y a accompli son dernier bloc d’entraînement.

”Et tout s’est très bien passé, j’ai retrouvé la confiance. La forme est bonne et je suis prêt. Je ne vais pas faire de grande déclaration : je veux avant tout faire un bon marathon et accumuler de la confiance avant les Jeux olympiques de Paris l’an prochain.”

À lire aussi

Le médaillé de bronze de Tokyo 2021 se méfie des conditions de vent qui empoisonnent parfois la vie des participants.

”Chicago n’est pas surnommée pour rien Windy City (NdlR : la ville des vents), lance celui qui s’était classé cinquième de l’édition 2019. Lors de ma première participation, on n’avait pas pu sortir de l’hôtel tellement c’était dangereux. Ici les prévisions semblent meilleures.”

Notre compatriote se sent capable d'améliorer son record d'Europe.

De quoi envisager un nouveau record d’Europe (2h03.36) sur ce parcours sans grand relief ? “Sur base de mes entraînements, je suis plus fort qu’en avril dernier à Rotterdam, quand j’ai fini à 12 secondes de mon record”, indique Abdi.

À lire aussi

Pour qui ce rendez-vous constituera probablement l’avant-dernier, sur marathon (il est en négociations avec les organisateurs de l’épreuve de Tokyo, qui se déroule début mars), sur la route des Jeux de Paris.

”Les tracés ne sont pas du tout semblables. Si j’avais voulu un parcours similaire à Paris, j’aurais opté pour New York. Mais ce sont les chronos rapides qui me motivent ! Et j’aurai aussi l’occasion de me mesurer à Kelvin Keptum, le deuxième marathonien le plus rapide de l’histoire (2h01.25). Je ne connais pas ses intentions mais j’espère le suivre pendant au moins 30 kilomètres”, termine Bashir Abdi.