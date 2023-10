”Rendre ce que l’athlétisme et le cross-country nous ont apporté” : la société qui emploie les frères Mourhit vole au secours de la CrossCup !

Pourquoi cette société spécialisée dans les énergies renouvelables, créée en 2014, active en Belgique, au Maroc et en Chine et dans laquelle un certain Marc Coucke a décidé d’investir 20 millions d’euros l’an dernier, a-t-elle décidé d’apporter son soutien à la CrossCup en tant que sponsor ?

Ancien journaliste, Maarten Michielssens est le CEO d'EnergyVision. ©Belga

Il faut avant tout y voir la traduction de ses liens profonds avec le monde du sport et avec celui de l’athlétisme en particulier.

Son CEO, Maarten Michielssens, est en effet un ancien journaliste sportif ayant couvert l’actualité du premier sport olympique pour le quotidien Het Laatste Nieuws tandis qu’Hassan Mourhit, qui a représenté la Belgique aux Mondiaux de Paris en 2003, est l’un des trois cofondateurs de l’entreprise où travaille aujourd’hui… son frère, le double vainqueur de la CrossCup, Mohammed Mourhit !

Mohammed Mourhit et son frère Hassan, photographiés en 2001 à Ostende. ©Belga

Si ce dernier détient toujours cinq records nationaux (3 000 m indoor et outdoor, 2 miles, 5 000 m et 10 000 m), personne n’a cependant oublié, dans le milieu, que les deux naturalisés ont été convaincus de dopage durant leur carrière et frappés de suspensions.

Mohammed Mourhit avait remporté son second titre mondial en 2001. ©Belga

Le médaillé olympique et mondial du marathon Bashir Abdi n’a d’ailleurs pas épargné le double champion du monde de cross-country (2000 et 2001), aujourd’hui âgé de 53 ans, en marge du dernier Mémorial Van Damme.

De quoi faire froncer quelques sourcils lors de l’annonce de ce nouveau partenariat même si la pérennisation de l’événement était, semble-t-il, la seule priorité dans ce deal…

guillement L’athlétisme, et plus particulièrement le cross-country, a tellement signifié pour beaucoup d’entre nous.

”Tout comme notre lieu de travail est un vivier dans lequel les talents peuvent se développer, la CrossCup l’est également pour la course de fond, explique Michielssens dans un communiqué. L’athlétisme, et plus particulièrement le cross-country, a tellement signifié pour beaucoup d’entre nous. C’est avec grand plaisir que nous pouvons lui rendre un peu de ce qu’il nous a apporté.”

Hassan Mourhit coupe la ligne en vainqueur, en 2001, à Mol. ©Belga

EnergyVision, qui compte dans ses rangs un autre ancien vainqueur de la CrossCup (toujours actif) en la personne de Soufiane Bouchikhi, a en tout cas décidé de montrer son “grand cœur pour l’athlétisme” en mettant la main au portefeuille et en augmentant certaines primes pour les jeunes.

Priorité à l’Euro

Cette 42e édition, étant donné la tenue des championnats d’Europe de cross-country à Bruxelles le 10 décembre prochain, se limitera à quatre manches cette année : Roulers sera le théâtre de la première manche individuelle le 29 octobre prochain, tandis que Hannut accueillera le gratin de la discipline le 21 janvier et que Diest sacrera les différents lauréats le 11 février.

guillement On devrait accueillir environ 10 000 personnes sur le site de Berlare ce dimanche.

”Mol a demandé à ne pas organiser cette saison et par ailleurs, l’Euro va demander beaucoup de temps et d’énergie en termes de préparation, explique l’infatigable organisateur Jos Van Roy qui, à 80 ans, transmet progressivement le témoin à Golazo. Je suis toujours en charge de l’organisation à Berlare et je suis très heureux de constater que cette première manche bénéficie toujours d’un succès fou et que le cross reste populaire. En tenant compte des spectateurs, on devrait avoir environ 10 000 personnes sur ce magnifique site qui a succédé au Blaarmeersen de Gand, devenu trop petit.”

On relèvera encore que les championnats de Belgique de la spécialité, organisés le 19 novembre à Hulshout après le refus de la fédération de les attribuer à Roulers, le traditionnel juge de paix, permettront de déterminer la sélection belge pour l’Euro.