La Ligue royale belge d'athlétisme a annoncé mardi la liste définitive des 27 sélectionnés belges (14 hommes et 13 femmes), aux 17es championnats du monde qui se dérouleront du 27 septembre au 6 octobre 2019 à Doha, au Qatar. Elle est composé de 9 hommes et 9 femmes dans des épreuves individuelles. En outre, 5 hommes et 4 femmes ont été retenus en vue de prendre part aux trois relais 4x400 m.

A titre de comparaison, ils étaient dix-huit, 14 dans les épreuves individuelles (9 hommes, 5 femmes), plus quatre relayeurs du 4x400m masculin, il y a deux ans à l'occasion des Mondiaux de Londres.

Les noms des marathoniens Thomas De Bock, Manuela Soccol et Hanna Vandenbussche se sont ajoutés à la sélection ce lundi soir. On notera par ailleurs que Jonathan Sacoor et Paulien Couckuyt n'entreront pas en ligne de compte au moment de composer le relais 4x400m mixte.





La sélection belge :

HOMMES : Soufiane Bouchikhi (10.000m), Ben Broeders (perche), Ismaël Debjani (1500m), Thomas De Bock (marathon), Robin Hendrix (5000m), Isaac Kimeli (1500m, 5000m), Philip Milanov (disque), Jonathan Sacoor (400m), Thomas Van der Plaetsen (décathlon); relais 4x400m (Dylan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Julien Watrin)

FEMMES : Hanne Claes (400m haies), Paulien Couckuyt (400m haies), Hanne Maudens (heptathlon), Claire Orcel (hauteur), Fanny Smets (perche), Manuela Soccol (marathon), Nafissatou Thiam (heptathlon), Hanna Vandenbussche (marathon), Anne Zagré (100m haies) ; relais 4x400m (Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Manon Depuydt, Camille Laus, Liefde Schoemaker, Imke Vervaet)

MIXTE : relais 4x400m (Hanne Claes, Manon Depuydt, Camille Laus, Imke Vervaet, Dylan Borlée, Kevin Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin)